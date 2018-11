Vnele so se saje

24.11.2018 | 08:10

Včeraj ob 19.56 so se v Rožič Vrhu, občina Črnomelj, vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Rožič Vrh so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika in prezračili prostore. O škodi ne poročajo.

M. L.-S.