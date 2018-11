FOTO: Nagradili najlepše objekte in v svet poslali kitajski prevod humoreske

24.11.2018 | 10:00

Višnja Gora - Sinoči sta turistični društvi Višnja Gora in Polževo podelili letošnja priznanja za najlepše urejene hiše, balkone in druge objekte, nagradili so tiste, ki ohranjajo kozolce, kašče in drugo etnološko dediščino, ter posameznike, ki skrbijo za urejenost društvenih zasaditev in se aktivno vključujejo v različne projekte. Niso pozabili niti na vse tiste, ki pridelujejo ekstremno velike ali posebne pridelke za to okolje, denimo buče.

Predsednik Turističnega društva Višnja Gora Jože Gros in predsednik Turističnega društva Polževo Miloš Šušteršič sta pohvalila domačine, ki zgledno skrbijo za urejenost svojih domov in okolice, predsednik Turistične zveze Ivančna Gorica Pavel Groznik pa je med drugim predstavil kitajski prevod Kozlovske sodbe v Višnji Gori. To je že dvanajsti prevod te humoreske Josipa Jurčiča. Na prireditvi sta bili tudi prevajalka Huiqin Wang in ilustratorka knjige Liana Wang Saje (hči prevajalke in sinologa Mitje Sajeta).

V višnjegorskem gasilskem domu so prijeten večer, ki ga je povezovala glavna moderatorka Klavdija Blaj, obogatili malčki iz vrtca Polžek, učenci podružnične šole Višnja Gora, harmonikar Maks, kitarist Maj in mini zasedba Godbe Stična. Zbrane je pozdravil tudi direktor zavoda Prijetno domače Miha Genorio.

Tekst in foto: J. A.

