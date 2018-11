Dobro obiskani Karierni sejem

24.11.2018 | 12:55

Direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marko Stijepić (na posnetku ) je z letošnjim Kariernim sejmom zelo zadovoljen.

Na Kariernem sejmu se je predstavila tudi policija.

Kočevje - Pred nekaj trenutki so se v športni dvorani v Kočevju zaključili še zadnji 10-minutni pogovori med delodajalci in iskalci zaposlitve, ki jih je omogočil Podjetniški inkubator Kočevje v sodelovanju z občino Kočevje, Ljudsko univerzo Kočevje, Razvojnim centrom Kočevje Ribnica in Zavodom za zaposlovanje RS. Gre za pogovore v okviru Kariernega sejma, na katerih se iskalci zaposlitve v vnaprej dogovorjenih pogovorih predstavljajo domačim podjetjem, ki iščejo ali pa bodo v kratkem potrebovali delavce.

Karierni sejem je letos trajal dva dni. Začel se je že včeraj in nadaljeval danes. Na njem je preko 120 iskalcev zaposlitev, med katerimi je bilo okoli 40 odst. takšnih, ki so že zaposleni, pa iščejo priložnost za zaposlitev drugje, predvsem bližje domu, opravilo skupno okoli 300 sestankov s predstavniki desetih podjetij. »Večina iskalcev je opravila pogovore z dvema ali tremi podjetji, nekateri tudi s štirimi, kar je bilo največ možno,« je povedal direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marko Stijepić. Kot je povedal, je bila večina starih med 25 in 45 let, bili pa so tudi starejši in mlajši, med njimi tudi 4 ali 5 dijakov in študentov, poleg domačinov s Kočevsko-ribniškega pa so prišli zainteresirani, da bi delo dobili v Kočevju, tudi iz drugih krajev Slovenije in tudi iz sosednje Hrvaške, predvsem Delnic in tudi Reke.

»Podjetja največ iščejo tehnične poklice, pa tudi delavce za proizvodnjo in trženje, ki pa zahtevajo tudi znanje jezikov,« je povedal Stijepić in dodal, da je bil že lani, ko so prvič organizirali Karierni sejem v obliki vnaprej dogovorjenih 10-minutnih pogovorov, njihov cilj, predstaviti ljudem, ki dnevno migrirajo, da bodo dobre službe lahko dobili tudi v Kočevju in tako vsak dan prihranili 3 ure, ki ga sedaj porabijo za vožnjo na delo v Ljubljano ali drugam.

Največ zanimanja med zainteresiranimi za delo v Kočevju je bilo za delo v Yaskawi, veliko tudi za tekstilno podjetje Intersocks, kjer iščejo delavce tudi za delo v komerciali, pa tudi za kovinsko podjetje Rotis, lesno podjetje Koles in Itas Cas, ki išče varilce, CVC operaterje in tudi komercialista za vzpostavitev lastne prodajne mreže. Sicer pa so letos na Kariernem sejmu sodelovala še podjetja: IBS, ki potrebuje osebne telesne stražarje, lesno podjetje Amles, kemična tovarna Melamin in njegovo hčerinsko podjetje Smartmelamine ter kovinsko predelovalno podjetje Griffing, ki je bilo tudi edino podjetje, ki ni iz kočevske občine. Sedež podjetja je namreč v Rakitnici v ribniški občini, vendar pa, kot je povedal Stijepić, podjetje prihaja v Kočevje.

Na Kariernem sejmu so na stojnicah sodelovali: Gimnazija in srednja šola Kočevje in Ljudska univerza Kočevje, ki sta dajali iskalcem zaposlitve informacije o možnostih izobraževanja, Zavod RS za zaposlovanje,ki je delodajalcem predstavi možnosti za pridobitev sredstev za zaposlitev ter Policija, ki je promovirala poklic policista.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Galerija