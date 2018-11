Novoizvoljeni svetniki že zaprisegli

24.11.2018 | 15:30

Mirnski občinski svet z županom Dušanom Skerbišem

Svetniki in svetnici so sinoči prebrali prisego.

Ustanovno sejo je na začetku vodil najstarejši svetnik Milan Škufca (levo). Ob njem župan Dušan Skerbiš in predsednica Občinske volilne komisije Stanka Hribar Žužek.

Mirna - Le pet dni po lokalnih volitvah se je sinoči na Mirni že sestal novoizvoljeni občinski svet, v katerem sedi kar sedem novih od skupno devetih svetnikov. Kot je pojasnil župan Dušan Skerbiš, ki so mu volivci v nedeljo zaupali še en mandat na čelu občine, so s sklicem ustanovne seje pohiteli, ker želijo čim hitreje sprejeti proračun za naslednje leto.

»Proračun je temeljni akt, na osnovi katerega občina normalno deluje. Njegovo sprejetje je nujno, da bomo lahko v naslednjem letu izvrševali vse naloge, ki so pred nami,« je dejal mirnski župan. Na občni predvidevajo, da bodo svetniki o predlogu proračuna za leto 2019 odločali že čez nekaj tednov. Če bo potrjen, bo šel predlog odloka nato v javno obravnavo, na začetku januarja pa bo o njem znova odločal občinski svet. Če bo takrat zanj glasovala večina svetnikov, se bodo izognili sprejetju sklepa o začasnem financiranju občine. Na Mirni upajo, da bo šlo vse po predvidenem načrtu, kajti v obdobju začasnega financiranje je namreč delovanje občine oteženo, dodaja Skerbiš.

Občino v naslednjih štirih letih čakajo številni izzivi, med prioritetne projekte pa župan uvršča izgradnjo obvoznice. »To je ne samo želja, temveč naša obveza. Prepričan sem, da bomo skupaj z državo uspeli realizirati projekt, ki ni pomemben samo za občino Mirna, temveč tudi za vse občine od Sevnice do Trebnjega. Pretočnost prometa je na tej relaciji zaradi vseh ovir, ki so, na Mirni slaba, zato je obvoznica nujno potrebna tako za razvoj gospodarstva kot tudi za hitrejšo in bolj varno vožnjo mimo ali skozi Mirno,« je dejal Skerbiš, ki je ob tem poudaril, da se bodo zavzemali za celosten razvoj občine na vseh področjih.

Ustanovno sejo je na začetku vodil najstarejši svetnik Milan Škufca. Po poročilu Občinske volilne komisije o izidu letošnjih lokalnih volitvah, ki ga je prebrala predsednica komisije Stanka Hribar Žužek, je občinski svet potrdil mandate izvoljenim svetnikom, ki so nato tudi zaprisegli, da bodo s svojim delom delovali strpno, pošteno ter upoštevali pravice in dolžnosti, ki jih imajo kot člani občinskega sveta. Zaprisegel je tudi župan, ki je ob tem dejal, da ga veseli, da so se ljudje v takem številu podali na volitve. Udeležba v občini Mirna je bila 55,70-odstotna. To po njegovem mnenju daje legitimnost volitvam, saj so bili svetniki in tudi župan izvoljeni z večino volilnih upravičencev.

Za naslednja štiri leta so bili v občinski svet izvoljeni: Zoran Remic in Irena Dim, ki sta bila svetnika že v minulem mandatu, poleg njiju bodo sedli še Blanka Pust, Milan Škufca, Matjaž Ožek, Anton Mirt, Tomaž Zorc, Aleš Starič in Anton Kašič.

O sestavi novega občinskega sveta župan pravi, da vse svetnike dobro pozna. Ob tem je dodal, da so že s tem, ko so najavili kandidaturo za svetnika oz. svetnico, »izrazili svojo pripravljenost, da bodo delovali v dobrobit občanov in občank«. »Mislim, da ne bo težav pri odločanju in da bomo delali dobro ter da bomo sprejeli sklepe, ki si jih občani želijo. Prepričan sem, da bomo z razvojem Mirne nadaljevali,« se nadeja Skerbiš.

Podobno razmišlja tudi svetnik Matjaž Ožek: »Pričakujem, da se bomo vsi zavzemali za prave stvari, ki bodo v korist vseh občanov. Absolutno je prioriteta izgradnja obvoznice in prestavitev gasilskega doma, da bodo imeli gasilci omogočen pravi dostop.«

Na koncu seje je župan predlagal tudi člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v katero so bili potrjeni: Milan Škufca, Zoran Remic, Irena Dim, Matjaž Ožek in Tomaž Zorc. Na naslednji seji občinskega sveta, ki bo na začetku decembra, pa bodo svetniki odločali o sestavah ostalih komisij in odborov občine.

Besedilo in fotografije: R. N.

