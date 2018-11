V nesreči se je poškodoval otrok

24.11.2018 | 18:05

Ob 12.08 sta v naselju Mali Slatnik, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodoval otrok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč policistom pri urejanju prometa in reševalcem NMP Novo mesto, ki so v nesreči poškodovanega otroka na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Počistili oljni madež

Ob 7.40 je na cesti Štrekljevec—Jugorje, občina Semič, dežurni delavec cestnega podjetja počistil manjši oljni madež in postavil začasno prometno signalizacijo.

M. L.-S.