Krkaši na gostovanju tesno izgubili, Trebanjci na sredini lestvice

25.11.2018 | 10:05

Novomeška ekipa (na sliki) bo v soboto, 1. decembra, gostovala v Ribnici, trebanjska pa bo dan prej gostila Sviš Ivančno Gorico. (Foto: Danilo Kesić, MRK Krka)

Novo mesto - Rokometaši Krke so v 11. krogu NLB lige gostovali v Mariboru, kamor so odšli v želji po novih točkah, a so na koncu doživeli tesen poraz, bilo je 28:27 (12:15) in si pot za napredovanje v zgornji del lestvice še nekoliko otežili. Rokometaši trebanjskega Trima pa so doma premagali Dol TKI Hrastnik s 30:25 (14:14).

Varovanci trenerja Mirka Skoka so se tako po treh zaporednih porazih pomaknili po lestvici navzdol in trenutno z devetimi točkami zasedajo 8. mesto, s čimer nikakor ne morejo biti zadovoljni, so sporočili iz kluba.

Kot so še zapisali v sporočilu po tekmi, so lahko maloštevilni gledalci v dvorani Tabor uživali v dobri predstavi obeh ekip, pri čemer so rokometaši Krke prikazali bolj učinkovito igro v napadu. Do 24. minute je srečanje potekalo bolj ali manj v izenačenem duhu, za prvo občutnejšo prednost pa so Novomeščani prvič poskrbeli z zadetkom Grege Okleščna v 26. minuti, ko so povedli za štiri gole (10:14). Gostitelji so do glavnega odmora zaostanek nekoliko omilili, a so kljub temu še zaostajali za tri zadetke. V nadaljevanje tekme so Krkaši vstopili precej medlo, Mariborčani pa so v 40. minuti s strelom Tadeja Soka uspeli zaostanek izničiti in v naslednjem napadu tudi povedli, ter tako varovance Mirka Skoka postavili v nelagoden položaj. Za preobrat na strani vijoličastih je v nadaljevanju poskrbel vratar Marin Đurica, ki je skupaj z Andražem Velkavrhom, ki je bil z osmimi goli najuspešnejši v domači ekipi, Novomeščanom povzročal nemalo težav, saj preprosto niso prihajali do zadetkov, medtem ko so Mariborčani s hitro tranzicijo polnili Krkino mrežo in tik pred koncem tekme že vodili za štiri zadetke, v 58. minuti je bilo 28:24. Krkaši so do konca igralnega časa sicer uspeli znižati zaostanek, a ne dovolj, da bi se veseli prepotrebne zmage.

Izjave po tekmi:

Andraž Velkavrh, RK Maribor: »Vedeli smo, da obe ekipi potrebujeta točke za uvrstitev v ligo za prvaka, a smo bili mi zasluženo srečnejši, glede na to, da smo imeli kar tri poškodovane igralce. Vedeli smo, da Krka tukaj v Taboru igra zelo dobro, saj so nas v zadnjih dveh letih tukaj premagali dvakrat in mislim, da smo mi povsem zasluženo prišli do prepotrebnih dveh točk«

Leon Rašo, MRK Krka: » ekmo so sicer v primerjavi s prejšnjimi tekmami začeli dobro, na igrišču je bila zelo dobra energija, pa tudi v obrambi smo igrali dobro. V drugem polčasu pa smo začeli slabo, preveč medlo, koncentracija je bila slaba, povrhu vsega smo naredili preveč napak, kar so Mariborčani izkoristili. Seveda smo nezadovoljni z našo igro oziroma z naborom točk. Čaka nas ekipa Ribnice, kamor bomo morali oditi stoodstotno skoncentrirani in motivirani, ter se do konca boriti, če želimo osvojiti zmago. Igrati bo potrebno vseh šestdeset minut.«

V mariborski ekipi je bil najbolj učinkovit Andraž Velkavrh z osmimi goli, v novomeški je enega več dosegel Jernej Papež.

Mariborska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Dobovo, novomeška pa bo gostovala v Ribnici. Obe tekmi bosta v soboto, 1. decembra.

Maribor Branik - Krka 28:27 (12:15)

* Dvorana Tabor, gledalcev 100, sodnika: Žibret (Trbovlje) in Teršek (Hrastnik).

* Maribor Branik: Đurica, Simonič, Žabić 2, Planinšek, Marušič 2, Sok 3, Šol 2, Velkavrh 8, Budja, Jerebie 1, Golik 5 (1), Buneta 5, Štumpfl.

* Krka: Tomić, Imperl, L. Rašo 2, Bevec, Didovič 5, Okleščen 2, Pršina 3, Irman 2, Jakše 2, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 9 (1), Kukman 1, Matko, Florjančič 1.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 2 (1), Krka 5 (1).

* Izključitve: Maribor Branik 2, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Odpor zlomili v drugi polovici tekme

Trebanjci so pričakovano ukanili tekmece z Dola pri Hrastniku, njihov odpor pa so zlomili šele v drugi polovici tekme. Dolenjska zasedba je po četrti zmagi trenutno na sredini prvenstvene lestvici, zasavska pa je doživela deveti poraz in je na predzadnjem mestu v 12-članski elitni domači ligi.

Prvi polčas je minil v izenačeni predstavi. Gostitelji so si resda dvakrat priigrali tri gole prednosti (9:6 in 10:7), a varovanci gostujočega trenerja Aleš Sirka so vselej našli način, da jih ujamejo. Na veliki odmor sta se tekmeca podala z neodločenim izidom (14:14), v drugi polovici tekme pa so na trebanjskem parketu zagospodarili domači rokometaši in postopoma lomili odpor tekmecev. V 50. minuti so si priigrali prednost petih golov (25:20) in jasno je bilo, da bosta točki ostali na Dolenjskem.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Anže Dobovičnik in Gal Cirar, ki sta dosegla po sedem golov, v gostujoči pa Klemen Brilej z devetimi in Gregor Klepej s petimi zadetki.

Trebanjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Sviš Ivančno Gorico, zasedba z Dola pri Hrastniku pa bo gostovala v Škofji Loki. Obe tekmi bosta v petek, 30. novembra.

Trimo Trebnje - Dol TKI Hrastnik 30:25 (14:14)

* Dvorana OŠ, gledalcev 300, sodnika: Lah in Sok (oba Ormož).

* Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 3, Jerlah, Seferović 2, Dobovičnik 7, Mat. Kotar 5 (2), Mih. Kotar, Mar. Kotar, Udovič 4, Sašek, Redek 1, Bojanić 1, Grbić, Grandovec, Cirar 7 (2).

* Dol TKI Hrastnik: Seme, Nunčič, Bauerheim 1, Brilej 9, Klepej 5, Ajdari 3, Grušovnik, Hribšek, Zore, Cigler, Ramić, Ribič 1, Simončič 2, Koprivc 3.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (4), Dol TKI Hrastnik 1 (0).

* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Dol TKI Hrastnik 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Izidi tekem 11. kroga rokometne lige NLB:

- sreda, 21. november:

Celje Pivovarna Laško - Dobova 41:25 (19:14)

Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož 26:26 (13:11)

- petek, 23. november:

Maribor Branik - Krka 28:27 (12:15)

Trimo Trebnje - Dol TKI Hrastnik 30:25 (14:14)

Koper 2013 - Urbanscape Loka 29:23 (12:13)

- torek, 29. januar 2019:

Gorenje Velenje - Sviš Ivančna Gorica

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 11 10 0 1 362:293 20

2. Riko Ribnica 11 8 3 0 326:283 19

3. Maribor Branik 11 7 1 3 298:296 15

4. Gorenje Velenje 10 6 2 2 281:256 14

5. Koper 2013 11 6 1 4 292:284 13

6. Urbanscape Loka 11 6 0 5 295:304 12

7. Trimo Trebnje 11 4 2 5 280:294 11

8. Krka 11 4 1 6 300:306 9

9. Jeruzalem Ormož 11 3 1 7 273:284 7

10. Dobova 11 3 0 8 296:337 6

11. Dol TKI Hrastnik 11 1 1 9 260:305 3

12. Sviš Ivančna Gorica 10 1 0 9 254:286 2

M. M., foto: Danilo Kesić, MRK Krka

Galerija