Pogrešajo 17-letnega Leona Zorca iz Črnomlja

25.11.2018 | 09:00

Maribor - Mariborski policisti iščejo 17-letnega Leona Zorca iz mladinskega doma v Moškanjcih v občini Gorišnica s stalnim prebivališčem v Črnomlju. Pogrešanega so nazadnje videli v petek ob 11. uri. Če pogrešanega kdorkoli opazi, naj to sporoči na najbližjo policijsko postajo oziroma na številko 113, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Pogrešani je suhe postave, visok okoli 165 centimetrov, rjavih kratkih las počesanih na stran in modrih oči. Na sebi ima temno modro bundo s kapuco, temno zeleno trenirko, obut je v črne športne copate.

