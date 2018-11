Zgoreli gospodarski poslopji, prašiča niso rešili

25.11.2018 | 10:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Velike Lašče - V naselju Četež pri Turjaku v občini Velike Lašče je sinoči okoli 19.45 požar uničil gospodarski poslopji, eno velikosti 30 krat 12 metrov in drugo pet krat pet metrov.

Gasilci so iz gorečih poslopij rešili vso živino, razen enega prašiča. Izvlekli so tudi en traktor, ostala mehanizacija pa je zgorela.

Požar so gasili gasilci PGD Velike Lašče, Turjak, Rašca, Golo, Ig, Karlovica in Veliki Osolnik. Gasilci PGD Dolnje Retje, Dvorska vas, Škrlovica in PGD Turjak so ostali na gasilski straži. Poslopji sta zgoreli v celoti.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je zagorelo pod nadstreškom med hlevom in gospodarskim poslopjem,« je danes sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana Maja Ciperle Adlešič. Požar se je nato razširil na ostrešje gospodarskega poslopja, od tu pa na del sosednjega gospodarskega poslopja, ki je sicer od istega lastnika.

»Poškodovan ni bil nihče, živino so v večini uspeli rešiti, zgorel pa je traktor in nekaj kmetijskih priključkov,« še dodajajo policisti, ki so preko noči kraj zavarovali, danes zjutraj pa pričeli s samim ogledom požarišča.

V požaru je nastalo za nekaj deset tisoč evrov materialne škode.

M. M.