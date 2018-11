Gradijo pločnik, ki to ni

25.11.2018 | 16:25

Skozi Muhaber na približno 300-metrskem odseku urejajo enostranski pločnik, hkrati tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče.

Muhaber - Novomeška občina oz. delavci CGP so konec poletja začeli graditi 300 metrov pločnika skozi naselje. Projekt zajema še postavitev 17 javnih svetilk, odvodnjavanje in avtobusno postajališče. A bo dejanski pločnik z visokimi robniki le na prvi tretjini odseka, kar so krajani dosegli šele po vrsti pritožb. Bojijo se namreč, da bo tam, kjer so robniki potopljeni oz. v ravnini s cestiščem, hitrost voznikov skozi naselje še večja kot do zdaj, namesto da bi s pridobitvijo poskrbeli za večjo varnost.

Na uredništvo se je obrnil domačin Karl S. in povedal, da gre že za star projekt, a ko so ga letos začeli izvajati, je bila »občina gluha za kakršne koli spremembe in izboljšave«. Še več, z njim naj bi bili seznanjeni le tisti lastniki, od katerih so odkupili dele zemljišč na levi strani ceste skozi naselje. »Seveda so vsi prodali v želji, da dobimo pločnik. Šele ob podpisu pogodb in vpogledu v projekt pa sem videl, da sploh ne gre za pločnik! To so potopljeni robniki in dejansko le širša cesta, kar zagotovo ne bo umirilo prometa skozi naselje, prej nasprotno,« je povedal in nadaljeval, da je o tem govoril tako z županom Gregorjem Macedonijem kot preostalimi občinskimi uslužbenci. »Sprva so se še nekako odzivali, pozneje pa le izgovarjali na projektantko ali koga tretjega. Ko sem jim rekel, da razmetavajo denar za številne škarpe oz. oporne zidove na levi strani, namesto da bi zgradili pravi pločnik, pa čeprav na desni, kjer ima občina že leta odkupljen pas zemljišč, so mi odvrnili, naj to mene ne skrbi, saj ni moj denar.«

Vrednost pogodbe, podpisane sredi letošnjega junija, znaša slabih 315.000 evrov z davkom. Sogovornik je povedal še, da so se po njegovem prepričanju napačno lotili tudi odvodnjavanja. »Že pri avtobusnem postajališču je projektantka predvidela odvodnjavanje na vrhu hriba, a smo to preprečili, in bo nižje. Napaka ostaja na začetku tega odseka, kjer so naredili enako, torej odvodnjavanje na vrhu vzpetine. Sem jim rekel, da še nikoli v življenju nisem kaj takega videl, kot da bi dež lovili na vrhu strehe, namesto na dnu. Pa so rekli, da je tako po projektu, da so tako geologi naročili. Ti geologi so bili cestarji sami, nalili so osem tisoč litrov vode in jim je tri dni ven tekla. Kmalu je bilo prvo večje deževje in jim je vse napolnilo, da se je zopet razlivalo … A o tem nočejo ničesar slišati, vsakič dobimo enak odgovor: da ni po projektu ali da ga preveč podraži. Ne razumem, zakaj ne delajo zadeve za vedno, ampak le tako, da bomo čez nekaj let vse popravljali?«

Gradnja zajema številne oporne zidove, pločnik pa ima na dveh tretjinah potopljene robnike.

Zadnje so na neki način potrdili na MO Novo mesto, ko so o urejanju odvodnjavanja zapisali: »Projektna rešitev predvideva urejanja odvodnjavanja hodnika za pešce in dela ceste, ki je tangirano z gradnjo. Širše območje urejanja ni predvideno, bi pa ga bilo treba reševati v sklopu drugega projekta. Predvidena lokacija ponikovalnice je bila pogojena z lokacijo odvodnjavanja hodnika za pešce. V fazi izvedbe se je izvedel ponikovalni preizkus. Če se pridobijo potrebna zemljišča, se lokacija ponikovalnice lahko prestavi na drugo zemljišče.«

Z občine so potrdili, da gre za starejši projekt še iz leta 2011, ki ga je naročila in financirala KS Bučna vas, in da niso seznanjeni, kako je ta v preteklosti ali zdaj komunicirala s krajani. »Pri izvedbi projekta smo naleteli na nasprotovanje nekaterih krajanov, zato smo začeli iskati dodatne možnosti, pri čemer pa je bilo seveda nemogoče zadostiti željam vsakega posameznika. Sploh pa ne pri predlogih brez strokovne podlage in v nasprotju z zakonodajo.«

Klasičen pločnik z visokimi robniki, kot so še pojasnili, namreč zahteva širše cestišče, »kar razpoložljiva zemljišča in fiziologija terena na omenjenem odseku ne omogočajo. Pločnika nismo gradili na desni strani zaradi fiziologije terena (na tistem delu je brežina). Z umestitvijo hodnika za pešce ob levi strani vozišča so posegi na sosednja zemljišča manjši, saj je na tem delu obstoječi cestni svet širši. Potrebnih odkupov je tam manj, oporni zidovi so pretežno postavljeni na parcelnih mejah.«

Krajani so čez čas dosegli sestanek KS z županom, na katerem so se dogovorili, da bodo vsaj deloma spremenili projekt in ugodili njihovim zahtevam. »Na sestanku 24. septembra smo se uskladili, da na odseku, kjer teren in razpoložljiva zemljišča omogočajo gradnjo visokega robnika oz. pravega pločnika, to izvedemo. To je ob pridobitvi nekaterih dodatnih zemljišč mogoče na približno tretjini celotnega odseka, dodatno načrtujemo tudi izvedbo dvignjene ploščadi križišča za potrebe umirjanja prometa. Kljub našim prizadevanjem, da zadostimo vsem realno in zakonsko izvedljivim željam, smo imeli tudi po tem velike težave s pridobivanjem zemljišč – aneks o pridobitvi zemljišč smo po tretjem pozivu dobili 24. oktobra,« so v odzivu še zapisali v županovem kabinetu. Karl S. je o tem rekel še, da to sicer drži, saj so v podpis kar dvakrat dobili napačne pogodbe.

Članek je bil objavljen v 45. številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografiji: Mirjana Martinović