Potniki pa naj še kar pešačijo

25.11.2018 | 19:20

Na parkirišču pri nogometnem igrišču na Dvoru bi občina Žužemberk uredila avtobusno postajališče, a ne najde skupnega jezika s športnim društvom. (Foto: R. N., arhiv DL)

Dvor - Odkar so na Dvoru prenovili odsek državne ceste, avtobusi v središču kraja ne ustavljajo več. Nekoč so to počeli kar na prometnem otoku sredi glavnega križišča, kasneje pa ob cesti pred nekdanjo pošto, a zdaj je tam pločnik, tako da to ni več možno.

Potniki lahko zdaj vstopajo in izstopajo pri podružnični osnovni šoli, dobrega pol kilometra od središča Dvora, čeprav je bilo sprva zamišljeno drugače. Na občini so želeli postajališče urediti na parkirišču pri nogometnem igrišču, a z lastnikom, Športnim društvom Fužina – Dvor, že vrsto let ne najdejo skupnega jezika. »Zemljišče so pred kakšnimi 15 leti od občine dobili brezplačno in dogovorjeno je bilo, da ga bomo lahko uporabili, če ga bomo potrebovali za take namene,« pravi direktor žužemberške občinske uprave Jacques Gros. Občina bi za postajališče potrebovala približno četrtino parkirišča, v samo igrišče pa ne bi posegala, pravi direktor. »Prostora je dovolj, a se preprosto ne moremo dogovoriti.«

Predsednik ŠD Fužina – Dvor Iztok Može pravi, da se o nesrečnem postajališču z občino pogovarjajo že zares dolgo oz. so se, saj se zdaj glede tega že nekaj let ni zgodilo nič. »Najprej smo se strinjali, da zemljišče v središču Dvora zamenjamo za zemljišče ob šoli, a smo pri tem zahtevali, da pred zamenjavo občina tam najprej uredi nogometno igrišče, saj smo sedanjega uredili sami. Ker nam občina ni dala nobenih zagotovil, kdaj bo to naredila, če sploh, do tega ni prišlo, čeprav je naša parcela vredna vsaj trikrat toliko kot tista pri šoli,« pravi Može in dodaja, da je bilo športno društvo tudi za to, da občini odstopi del parkirišča pri sedanjem nogometnem igrišču v središču kraja. »Na občinskem svetu je bilo takrat predstavljeno, da bodo vzeli le del parkirišča, ko pa je prišel občinski uslužbenec na teren, se je izkazalo, da bi vzeli veliko več, celo na igrišče bi posegli. Ko smo videli načrt avtobusnega postajališča, nam je bilo jasno, zakaj. Predvideni so bili kar štirje parkirni prostori za avtobuse. Ne vem, zakaj bi moralo biti postajališče na Dvoru trikrat večje od tistega v Žužemberku,« pravi Može.

»To ni res,« odgovarja Gros. »Predvidena je le postaja z nadstrešnico in krožno obračališče. Postajališče bi bilo tako kot v Žužemberku oz. še manjše. Večina parkirišča bi ostala društvu, v igrišče pa ne bi posegali,« nam je zatrdil direktor občinske uprave. »Kar se dogaja, je žalostno, saj vendar delamo za ljudi,« dodaja.

Ker se s športnim društvom niso mogli dogovoriti, so na občini preučili tudi možnost odkupa zemljišča v bližini bencinskega servisa, a je lastnik zahteval previsoko ceno. Ker se vsi zavedajo, da trenutno postajališče pri osnovni šoli še zdaleč ni idealna rešitev, bi bila skrajna možnost tudi razlastitveni postopek, za kar pa bi morala občina najprej sprejeti prostorski načrt, ki bi na zemljišču športnega društva predvidel postajališče. »Najprej se bomo poskušali dogovoriti, a če ne bo šlo drugače, bomo začeli delati tudi v tej smeri,« pravi Gros.

Dogovor bi bil za vse najbrž najboljša rešitev, saj zaradi zastoja, ki traja že vrsto let, ni oteženo le življenje uporabnikov avtobusa, ampak tudi delo samega društva. Može namreč priznava, da ima društvo kar nekaj načrtov za nadaljnji razvoj igrišča – uredili bi radi balinišče, igrišče za odbojko na mivki in še kaj –, a se prav zaradi negotove usode tega območja ne upajo lotiti investicij.

Članek je bil objavljen v 45. številki Dolenjskega lista z dne, 8. november 2018.

Boris Blaić