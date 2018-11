Brez resnejše kritike, načrti resni in stvarni

29.11.2018 | 10:10

Ker je občina močna toliko, kot je močen njen najšibkejši člen, bomo tudi v prihodnosti posebej podpirali ogrožene skupine prebivalcev, kamor glede na demografska gibanja prav gotovo sodijo starejši in mladi, so poleg Ivana Molana (desno) na današnji konferenci sporočali (z leve) Dražen Levojević, Ptricia Čular in Katja Čanžar. (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški župan in kandidat za župana v 2. krogu volitev Ivan Molan je na včerajšnji novinarski konferenci z nekaterimi predstavniki občinske uprave predstavil dosedanje delo in glavne programske točke za naslednje obdobje.

Kljub gospodarski krizi je občina vlagala v mesto Brežice in na podeželje, je izpostavila Irena Rudman, direktorica občinske uprave. V tokratni kampanji resnejše kritike na račun dela občine, razen nekaterih očitkov, da se ni čisto nič zgodilo in da nimamo vizije, ni bilo, je dejal Molan.

Med prihodnjimi naložbami je navedel nadaljevanje prenove osnovne šole Artiče, za katero pridobivajo gradbeno dovoljenje, nadaljnjo gradnjo kolesarskih stez, pločnikov in vodovodov, za katere ima občina že podpisane sofinancerske pogodbe, ki vključujejo tudi evropski denar in za katere bo dobila približno 7 milijonov evrov. Vlagatelji trenutno gradijo dva objekta v industrijski coni Brezina in enega v industrijski coni Dobova.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular je poudarila, da občina približno 250 društvom nameni letno dober milijon evrov, in to kljub nižanju državnega financiranju občin.

Občina sodeluje v mednarodnem projektu Geofood, za katerega je s partnerji pridobila denar na enem od najzahtevnejših evropskih programov, Horizon 2020, je povedala podžupanja Katja Čanžar. Projekt se nanaša na pridelovanje hrane z uporabo geotermalne energije in z njim naj bi občina pridobila denar za lokalne pridelovalce.

Občina vlaga v zdravstvo. To se po besedah direktorja zdravstvenega doma Brežice Dražena Levojevića med drugim odraža v dostopnejših zdravstvenih storitvah, tudi z zobozdravstvenimi ambulantami v šolah. Zdravstveni dom zagotavlja štipendije študentom. Prilagodil je delovni čas laboratorija in povečal nabor laboratorijskih preiskav. Vzpostavil je center za krepitev zdravja.

M. L.