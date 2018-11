Šola in nekdanji dijaški dom sta povezana

29.11.2018 | 08:00

OŠ Milke Šobar-Nataše in nekdanji dijaški dom povezuje hodnik.

Črnomelj - V črnomaljski osnovni šoli Milke Šobar-Nataše so bogatejši za pomembno pridobitev. Namenu so namreč predali povezovalni hodnik med šolo in nekdanjim dijaškim domom, skupaj z učencema pa sta trak prerezala črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič in ravnatelj šole Matjaž Barič. Za prisrčen kulturni program so poskrbeli učenci in učitelji OŠ Milke Šobar-Nataše, obiskovalce dogodka pa sta nagovorila županja in ravnatelj.

Šola je zaradi prostorske stiske preselila del svojih programov in razširila dejavnost v prvo nadstropje nekdanjega dijaškega doma, ki bo odslej povezan s šolo. Tako bodo bolj varno prehajali iz šole v bivši dijaškim dom in nazaj. Razširili so še plato pred šolo, uredili kletni depo in delno tudi okolico šole ter začasno sanirali Kurirsko stezo.

Naložba, s katero so začeli letošnjega julija in končali konec oktobra, je veljala 379.000 evrov, v celoti pa so jo financirali iz občinskega proračuna. Poleg hodnika je šola od začetka novembra bogatejša še za nov kombi, ki omogoča tudi prevoz oseb na invalidskih vozičkih. Kot je povedala županja, so v osnovno šolo Milke Šobar-Nataše iz občinskega proračuna v zadnjih štirih letih vložili slabih 600.000 evrov. Kljub temu pa jih čaka še nekaj naložb. Vgraditi je potrebno dvigalo in urediti nekaj učilnic.

Tekst in foto: M. Bezek Jakše

