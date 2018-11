V kurilnici gorela drva

29.11.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.04 je v Belšinji vasi, občina Trebnje, v kurilnici stanovanjske hiše zagorela manjša količina drv. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Lukovek so pogasili in omejili požar in prezračili prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC 1984;

- od 12:30 do 14:3 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA;

- od 10:00 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanmi iz TP RUČETNA VAS na izvodu Suhorepec.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA na izvodu MAČI DOL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP TRŠKA GORA izvod PROTI CERKVI med 8.00 in 12.00 uro.

M. K.