Karitas nastavlja ogledalo naši človečnosti

29.11.2018 | 09:05

Ekipa Škofijske karitas Novo mesto (od leve proti desni): zadaj Simon Dvornik, generalni tajnik Gregor Vidic, strokovna sodelavka Andreja Kastelic ter prostovoljka s. Slavka Cekuta.

Novo mesto - Pri humanitarno karitativni dejavnosti pomoči potrebnim se že leta trudi Škofijska karitas Novo mesto. Od 26. novembra do 2. decembra obeležujemo t.i. teden Karitas in o njihovem delu je več povedal generalni tajnik škofijske karitas Gregor Vidic.

Pravi, da imajo čez vse leto veliko dela, in lahko bi rekli, da karitas nastavlja ogledalo tej družbi. Stiske in problemi ljudi so seveda različni, tako zaradi zdravstvenih razlogov, starosti, kot izgube službe, slednje pa ni vedno nujno.

V karitas se pri svojem delu trudijo za zaupanje ljudi v njihovo organizacijo. Zato na prvo mesto postavljajo poštenost, pravičnost in odgovornost.

Gregor Vidic

Potreb in prošenj je seveda več kot je razpoložljivih možnosti za pomoč. Ne delajo razlik med našimi in vašimi, domačini in tujci, versko prepričanje ni pomembno. »Nikogar a priori ne zavračamo, vse sprejmemo. Obljubimo, da jim bomo prisluhnili in pomagali po svojih najboljših močeh, res pa je, da se zardi previsokih pričakovanj to vedno ne da,« razlaga generalni tajnik novomeške škofijske karitas.

Delujejo v 27 župnijah

In kako so v Škofijski Karitas Novo mesto, ki deluje v 26 župnijah, letos pomagali ljudem v stiski? Komisija je obravnavala 773 vlog, pomoč pa je prejelo 787 gospodinjstev oz. 1.762 družinskih članov. Razdelili so skoraj 204 ton evropske hrane v vrednosti skoraj 145 tisoč evrov ter še dodatnih 16 ton kupljene hrane v vrednosti 26 tisoč evrov. Prostovoljci tudi sami dodatno zbirajo hrano - okrog pet ton letno in z njo dopolnijo osnovna živila iz ukrepa EU. Prehrambene mesečne pakete sofinancira tudi novomeška občina, karitas pa za sredstva kandidira še na razpisih FIHO.

Hitra pomoč največ vredna

Zavedajo se, da je kvalitetna in hitra pomoč največ vredna, ko je nekdo v stiski. To dokazuje npr. njihov hiter odziv na reševanje stisk družin, prizadetih v letošnjem neurju s točo v Beli krajini. S prostovoljci so se hitro organizirali, delali noč in dan ter zbrali preko 230 tisoč evrov in pomagali več kot 250 gospodinjstvom.

133 družinam so v vrednosti 16.200 nudili pomoč pri nakupu šolskih potrebščin v obliki bonov ter s plačilom šolske prehrane, vrtca in dijaških domov; dobrih 32 tisočakov so namenili 202 gospodinjstvom za naplačilo najnujnejših položnic; 99 gospodinjstvom so v višini skoraj 16 tisočakov nudili pomoč pri nakupu kurjave.

V karitas, kjer poudarjajo pomoč številnih prostovoljcev, pa je zelo pomembna tudi nematerialna pomoč, pomoč starejšim in bolnikom.

Besedilo in foto: L. Markelj