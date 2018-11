FOTO: Tekmovalci Kmetije pri gospodarici Nadi

29.11.2018 | 12:30

Nada s sosedo Cvetko

Trebnje, Šmaver - Predsednica trebanjskega društva podeželskih žena Tavžentroža in gospodarica letošnje Kmetije Nada Zorec iz Zagorice pri Velikem Gabru je v svoji zidanici gostila tekmovalce šova, na katere se je med snemanjem zelo navezala. Ni skrivnost, da so "kmetje" že doma, a zmagovalec še ni znan, ker bo finalna oddaja prihodnji mesec potekala v živo.

»Na zadnjem snemanju mi je bilo zelo hudo. Kar nisem mogla odmisliti, da je res konec. Ko smo se poslavljali, sem vsem mojim kmetom rekla, da so jim moja vrata vedno odprta in bom zelo vesela, če me bodo kdaj obiskali, zdaj sem jih pa kar povabila. Zelo sem vesela, da so skoraj vsi tudi prišli,« je rekla Zorčeva, ki ji niti za trenutek ni bilo žal, da je v tokratni Kmetiji prevzela vlogo gospodarice.

Vožnja z Dolenjske v Prekmurje ni bila mačji kašelj, a njej noben kilometer ni bil odveč. »Še 10-krat bi šla tja, če bi bilo treba. Bila je izvrstna izkušnja, ki je nikoli ne moreš pozabiti.«

Na srečanje s svojimi kmeti se je temeljito pripravila, saj so se mize v družinski zidanici v Šmavru šibile od dobrot, ki jih je pripravljala ves teden. Pri strežbi sta ji pomagala mož in snaha, mojster žara iz trebanjske kmetijske zadruge je tisti dan poskrbel za meso.

Povabila je tudi nas, sosede, prijatelje in tekmovalce iz prejšnjih sezon. Kljub slabemu vremenu je bilo zabavno in v današnjem Dolenjskem listu lahko preberete, kaj o gospodarici pravijo nekateri tekmovalci, kako bi "gospodarila" njena soseda Cvetka, pa tudi kaj smo izvedeli o tem, kdo naj bi se pomeril v finalu.

Tekst in foto: J. A.

