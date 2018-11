Dobili dobrih 645 tisočakov za večnamensko pot ob Levičnikovi cesti

29.11.2018 | 11:15

Od začetka jeseni ob Levičnikovi cesti gradijo večnamensko pot. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je od Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) prejela odločbo o odobritvi dobrih 645 tisočakov sofinancerskega denarja za izgradnjo večnamenske poti ob Levičnikovi cesti, od tega bo 80 odst. prispeval Evropski kohezijski sklad, preostanek pa država.

Prepotrebno povezavo za pešce in kolesarje med Ločno in Žabjo vasjo so začeli graditi v začetku jeseni, vrednost celotne naložbe znaša nekaj več kot 1.248.000 evrov, pogodbeni rok za končanje gradbenih del pa se izteče konec maja prihodnje leto, so sporočili iz novomeške občine.

V okviru naložbe, bodo zgradili večnamensko pot ob desnem robu Levičnikove ceste v smeri proti Žabji vasi v dolžini 1,2 kilometra in širini treh metrov, pločnik ob levem robu glavne ceste v dolžini 110 metrov in večnamensko pot na priključku Ragovo v dolžini 100 metrov. Poleg tega bodo uredili tudi nov prehod za pešce in kolesarje v križišču priključka Ragovo in lokalne ceste.

»Projekt za kolesarje predstavlja novo povezavo med dvema velikima stanovanjskima in zaposlitvenima središčema – Ločno in Žabjo vasjo ter prispeva pomemben del k sklenitvi novomeškega kolesarskega omrežja, kar je v zadnjih letih ena ključnih prioritet trajnostnega razvoje občine,« so še dodali v sporočilu za javnost.

