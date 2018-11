Od jutri do nedelje v mestu prvenstvo v gimnastiki

29.11.2018 | 17:00

Lana Oberč je takole nastopila že na prvenstvu pred dvema letoma, ko ga je prav tako gostilo novomeško društvo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Gimnastično društvo Novo mesto bo od jutri do nedelje v športni dvorani Leona Štuklja gostovalo državno prvenstvo v gimnastiki.

Prireditev se bo začela jutri z dnevom gimnastike. Dopoldne bodo učenci novomeških osnovnih šol in dijaki Šolskega centra lahko vadili na pravem, tekmovalnem orodju, ob petih popoldne pa bo potekala društvena prireditev, kjer se bodo gledalcem predstavile vse vadbene skupine Gimnastičnega društva Novo mesto, skupaj skoraj dvesto otrok in njihovih trenerjev.

V soboto bo prvi tekmovalni dan. Nastopili bodo najboljši telovadci, tako v moški, kot v ženski gimnastiki. Med njimi tudi Rok Klavora in domačin Luka Bojanc, ki je tudi prvi favorit v mnogoboju, v moški konkurenci bodo tekmovali tudi telovadci iz Brežic, med dekleti pa tudi domačinke Lana Oberč in Klara Šterk iz novomeškega društva ter Neža Erpič in Vita Prijanovič, ki pa sedaj tekmujeta za Zeleno jamo iz Ljubljane. Tekmovanje bo potekalo od 9.30 do 20. ure.

V nedeljo bo potekalo še državno prvenstvo v stopenjski gimnastiki za deklice, kjer domačini največ pričakujejo od deklet na drugi in peti stopnji. Tekmovanje bo potekalo od 9. ure do 16.30.

I. V.