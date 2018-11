Kotlovnica na lesno biomaso na stežaj odprla vrata

29.11.2018 | 16:00

Kotlovnico so si z zanimanjem ogledali tudi osnovnošolci.

Semič - V tukajšnji kotlovnici za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) so pripravili dan odprtih vrat, na katerem so zainteresiranim predstavili delovanje kotlovnice ter odgovarjali na njihova vprašanja. Kotlovnico so si ogledali tudi semiški osnovnošolci. Kot je povedal Ivan Hribar, direktor podjetja Zarjakovis iz Kamnika in njegovega hčerinskega podjetja Zarja Ekoenergija iz Semiča, je podjetje podpisalo 25-letno koncesijsko pogodbo s semiško občino leta 2011, kotlovnica pa je začela obratovati leto pozneje.

Dva kotla na lesne sekance imata 1.850 kW moči. Na sistem pa je sedaj priključenih 35 uporabnikov s priključno močjo 1.376 kW, kar pomeni, da bi se lahko priključilo še nekaj uporabnikov. Toplovodno omrežje je dolgo dobre tri kilometre, v zalogovniku pa je mogoče skladiščiti 900 m3 lesne mase, kar zadostuje za polovico kurilne sezone.

Doslej so pokurili 13.500 m3 sekancev, s katerimi so proizvedli toliko toplotne energije, kot bi jo z dobrimi milijon litri kurilnega olja. Ob tem ne gre spregledati, da se je izpust CO2 v zrak zmanjšal za skoraj 3.000 ton, v kraju pa sta namesto 35 dimnikov le dva. To je tudi pomemben prispevek k ekologiji. Obiskovalci pa so izrazili željo, da bi imeli v prihodnje toplo vodo iz kotlovnice tudi poleti.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

