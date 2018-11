Škufca stavi na dosežke in izkušnje, Papež na stranko

29.11.2018 | 14:00

Iz soočenja na Radiu Krka (Foto: Radio Krka)

Od preostalih petih dolenjskih občin, v katerih se bodo v drugem krogu pomerili kandidati za župane, bo vsekakor najbolj zanimiva tekma v Žužemberku. Glavni protikandidat sedanjemu županu Francu Škufci je Jože Papež, ki je kandidiral na listi stranke NSI. Izid v prvem krogu je bil dokaj izenačen, tudi v mestnem svetu sta oba tekmeca dobila po štiri svetniške položaje. Te dni potekajo še zadnja soočenja in prepričevanja volilcev, zadnje dni se je vse skupaj nekoliko ogrelo tudi zaradi obtožb o trganju plakatov.

Med ključnimi prednostmi, ki jih poudarja sedanji župan, so dolgoletne izkušnje v vodenju občine in številni projekti življenjskega pomena za kraj, ki jih je z ekipo že uresničil ali začel v preteklih letih. Predvsem Suhokranjski vodovod, ki naj bi ga kmalu dokončali z izgradnjo sekundarnega omrežja. V času njegovega županovanja je občina Žužemberk zaslovela kot slovenski rekorder po izrabi nepovratnih evropskih sredstev na prebivalca. Največji del je bil namenjen prav gradnji vodovoda.

Žužemberk je občina za eno najnižjih stopenj (4,4) brezposelnosti v Sloveniji, glede na kvaliteto življenjskih pogojev pa zaseda 57. mesto med 212 slovenskimi občinami.

Med ključnimi odprtimi projekti, ki jih je treba v kratkem urediti, je vsekakor žužemberška obvoznica, za katero je, kot trdijo na občini, že narejena projektna dokumentacija, a zataknilo se je pri vlogi države, ki bi morala zagotoviti denar za poplačilo raziskav, brez katerih se gradnja ne bo začela.

Županski kandidat Jože Papež pa največ stavi na podporo stranke NSI, ki se je zelo aktivno vključila v lokalne volitve v Žužemberku. Papeža so podprli vsi vidni člani NSI, nekateri so se udeležili tudi njegovih predvolilnih shodov. Papežu je podporo ponudil tudi tretji kandidat iz prvega kroga Darko Pucelj, ki je bil v preteklem mandatu zelo kritičen do aktualne občinske politike, pri pomembnih projektih pa sta Škufca in Papež sodelovala.