Nevarno: Z zaledenelimi šipami na cesto

29.11.2018 | 13:35

Kako bo voznik skozi takšne šipe opazil pešca? (Foto: PP Novo mesto

Že ob prvem mrazu v tej sezoni so policisti PP Novo mesto v jutranjih urah ustavili več neodgovornih voznikov, ki si pred vožnjo niso vzeli niti toliko časa, da bi s tekel in luči odstranili led. Z zaledenelimi stranskimi ali celo prednjim steklom voznik gotovo ne opazi pešca, ki prečka vozišče ali vozila, ki se vključuje v promet. "Upoštevajte naše nasvete in pred vožnjo očistite vozilo. Vzelo vam bo le kakšno minuto, s tem pa si boste zagotovili pregled nad dogajanjem v prometu in bistveno zmanjšali tveganje za nastanek prometne nesreče," opozarjajo na PU Novo mesto.

Ni bilo kaj ukrasti?

V minuli noči je v Novem mestu nekdo vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil premoženjsko škodo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Alžirca predali Hrvatom

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Dobovi izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A., foto: PP Novo mesto

Komentarji (1) 22h nazaj Oceni jkrasev7 Morda pa je bil avtor tega prispevka v mesecu septembru na dopustu, ko je bil v dveh dneh prvi mraz po toplem poletju letos. Sicer ša se v celoti strinjam z napisanim saj takšno početje s strani voznikov skrajno neodgovorno in nevarno.