Za eksplozijo v Pekarni Grosuplje kriv plin; del proizvodnje bodo predvidoma zagnali prihodnji teden

29.11.2018 | 14:40

Zaradi eksplozije je v Pekarni nastala velika materialna škoda. (Foto Radio Zeleni val)

Grosuplje - Kot smo že poročali, je včeraj popoldne prišlo do eksplozije v Pekarni Grosuplje, poškodovanih je bilo sedem ljudi. Po podatkih policije so vsi utrpeli lahke telesne poškodbe. Hitro so posredovale interventne službe policije, gasilcev in reševalcev. Policisti so zavarovali kraj in zbrali prva obvestila, zaradi obsežnosti in zahtevnosti ogleda ter vzpostavitve pogojev za delo, pa so z ogledom pričeli danes. Ta se je že zaključil in predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana Nataša Pučko je sporočila:

"Po prvih ugotovitvah ogleda in zbranih obvestilih lahko potrdimo, da je vzrok za eksplozijo plin. Same okoliščine eksplozije pa bomo preverjali v nadaljnji preiskavi. V dogodku je nastala velika materialna škoda. Preiskava in zbiranje obvestil poteka v smeri sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti."

Vodja marketinga v skupini Don Don Maja Maroša je pojasnila, da je nezgoda objekt pekarne poškodovala do te mere, da so morali ustaviti delo.

"V Pekarni Grosuplje so stekla prva sanacijska dela, s katerimi bomo najprej zaščitili zgradbo in opremo. V naslednji fazi bo izvedeno čiščenje prostorov ter ugotavljanje stopnje poškodb proizvodnje linije. V podjetju predvidevamo, da bi del proizvodnje lahko zagnali že v naslednjem tednu.

Zaposleni v Pekarni Grosuplje so trenutno doma. Podjetje Don Don jih bo osebno sproti obveščalo, kdaj bodo vzpostavljeni pogoji za vrnitev na delo. Storjeno bo vse potrebno, da se škoda čim prej odpravi.

Ob tem se vodstvo podjetja Don Don posebej iskreno zahvaljuje tako zaposlenim in vsem prijateljem, poslovnim partnerjem ter krajanom Grosuplja, ki so izrazili solidarnost in pripravljenost na pomoč pri sanaciji posledic tega nesrečnega dogodka," dodaja Maroša.

J. A.