Lastnica požar začela gasiti sama; s helikopterjem v UKC Ljubljana

29.11.2018 | 18:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Zjutraj ob 6.36 so v Dolenjem Medvedjem selu na območju Trebnjega gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Lastnica je že pred prihodom gasilcev PGD Trebnje pričela gasiti požar z gasilnim aparatom. Gasilci so požar dokončno pogasili, pregledali okolico s termovizijsko kamero in očistili dimnik.

Ob 9.30 je na Roški cesti v Kočevju nenadno obolela oseba. Oskrbeli so jo reševalci NMP Kočevje. Posredovala je tudi ekipa HNMP iz Brnika s helikopterjem Slovenske vojske, ki je to osebo prepeljala v UKC Ljubljana.

Ob 11.15 so na Cesti 4. julija v Krškem, gasilci PGE Krško prenesli invalidno osebo iz večstanovanjskega objekta do osebnega vozila.

J. A.