Bort Ross jih je povabil kar nekaj

29.11.2018 | 20:00

Bort Ross na vajah v svojem studiu (Foto: I. Vidmar)

Na jutrišnjem koncertu Novomeškega abonmaja bo oder Kulturnega centra Janeza Trdine namenjen žlahtnemu popu. Redko se zgodi, da dobijo čast stopiti na oder Trdinove dvorane rock in pop glasbeniki, če pa jih tja povabijo, že vedo zakaj, in pri Bortu Rossu o tem ni dvoma, kakor ni dvoma o tem, zakaj je sam na svoj koncert povabil celo vrsto gostov.

»Moji koncerti so bolj poredko kot konjske dirke v Šentjerneju, zato pridite,« pravi Bort Ross, poet z obale Panonskega morja, ki ima vso pravico število svojih koncertov primerjati s šentjernejskimi konjskimi dirkami, saj nastopa tudi tam, na štartni listi pa ga boste našli pod nekoliko manj umetniškim imenom Borut Antončič. Vendar to, da bo imel jutri, zadnji novembrski večer, v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine šele svoj prvi letošnji koncert, ne pomeni, da Bort Ross ne nastopa. Jutrišnji koncert bo njegov prvi samostojni letos, sicer pa z različnimi glasbeniki stopi na oder vsaj enkrat na teden, vsaj deset pa se bo letos nabralo tudi njegovih nastopov na dobrodelnih koncertih. Njegovo glasbo je Jure Longyka pred enim od njegovih nastopov v oddaji Izštekani označil za inteligentno, lepo, nevsiljivo, preprosto in nadvse poetično. Temu je težko še kaj dodati.

Borut Antončič je svojo glasbeno pot začel s trobento v glasbeni šoli, a se je zbal, da bo to glasbilo lahko igral samo pri godbi na pogrebih, kar se je pozneje, ko je nastopal z legendarno posavsko soul-funk skupino K.U.T. Gas in z njo stopil tudi na oder Rock Otočca, izkazalo za pomoto. Tam je imel zvok trobente pomembno vlogo in tista glasba je bila Borutu zelo všeč, še danes pravi, da je to njegova glasba, in prijatelju, če ga lepo prosi, zavrti kakšno svojo skladbo v tem slogu, ki jo je posnel, ko je bil njegov studio, ki si ga je uredil v nekdanjih svinjakih, še čisto nov. Kot je iz njegovega življenjepisa razbrati, pa Borut s trobento ni odložil v kot tudi veselja do glasbe. Ko je za birmo namesto mopeda dobil klaviature in je potem nekako prišel tudi do kitare, se je začelo. Leta 1997 je s prijatelji ustanovil rock skupino Strategi, po nekaj letih pa se je pridružil skupini S.E.V.E.N. Igrali so hard rock, a so po smrti Boštjana Rajerja razpadli. Sledil je že omenjeni K.U.T. Gas in leta 2006 nastop na evrovizijski popevki slovanskih narodov v Minsku v Belorusiji, kjer je s svojo skladbo Sestrice dobil nagrado za najboljšo izvedbo v živo. Pred tremi leti je pri Celinki izšla njegova prva plošča, ki je, mimogrede, nastajala celih deset let. Naslednja bo izšla precej prej, pravi Bort Ross, zagotovilo za to obljubo pa daje sodelovanje s pedantnim in redoljubnim basistom skupine Dan D Nikolo Sekulovičem.

Priprav na jutrišnji koncert v Novem mestu se je Bort Ross lotil zelo resno, saj je pri koncertih datum določen bolj trdno kot velja to za datume izdaje plošče. Zbral je skupino imenitnih glasbenikov, s katerimi tudi sicer na različne načine tako na nastopih ali pa pri različnih snemanjih v studiu redno sodeluje. Tako bo kitaro igral Primož Moškon - Vrač, s katerim nastopata skupaj s pevko Lamai pod imenom Why Why, Jaka Darovec bo igral bobne, Matic Franko - Tico bas kitaro, Borut Perše - Hefe (Jardier) še eno kitaro in Dejan Slak - Slejk (Jardier, Dubzilla, Kill Kenny, 3D prasci, Moveknowledgement, Samosvjetlo, Klemen Klemen, Luto … ) klaviature. Z njimi bo predstavil tako že občinstvu dobro znane skladbe z albuma Sančo Pansa kot tudi nekaj skladb, ki bodo izšle na njegovi novi plošči, na oder pa bo povabil goste, glasbenike, s katerimi veliko sodeluje ali pa jih še posebej spoštuje – pevko Lamai, nekdanjega kitarista skupine Rudolfovo Cveta Šalija, pevca Jako Kranjca, basista Emila Niranjana Jurečiča in skupino DMP. Nastopili naj bi tudi Borut Tiran in sestri Yebuah, a si je Borut poškodoval koleno in jih, žal, ne bo.

Igor Vidmar