Naprodaj blagovna znamka Beti za programe spodnjega perila, spalnega programa in kopalk

Metlika - Metliška Beti, ki se je zadnja leta preusmerila v proizvodnjo in prodajo barvane preje, je začela zbiranje nezavezujočih ponudb za nakup blagovne znamke Beti za programe spodnjega perila, spalnega programa in kopalk. Izključni lastnik znamke družba Beti nezavezujoče ponudbe pričakuje do 15. januarja prihodnje leto, so včeraj sporočili iz Beti.

V Beti so zapisali, da je njihova blagovna znamka za programe spodnjega perila, spalnega programa in kopalk, sicer znana tako v Sloveniji kot na območju nekdanje Jugoslavije, v zavesti potrošnikov kot sinonim kakovostnih slovenskih izdelkov.

Ker se je družba zadnja leta specializirala za proizvodnjo in prodajo barvane preje, pa so se odločili za njeno prodajo, so pojasnili.

Sicer je naprodaj tako blagovna znamka Beti za področje 25 po nicejski klasifikaciji, kot tudi know-how oz. kroji, skice in drugi podatki. V Beti iščejo kupca, ki bo blagovno znamko razvijal in ohranil njen sloves visoke kakovosti. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo z navadno ali elektronsko pošto, so še dodali.

Beti, ki je bila med letom 2013 in lanskim oktobrom v postopku prisilne poravnave in prestrukturiranja, je sicer lani dosegla skoraj 9,8 milijona evrov prodaje in s tem za odstotek zaostala za primerljivim predlanskim izidom. Hkrati je ustvarila nekaj več kot 110.000 evrov čistega dobička oz. približno štiri petine tega manj kot predlani.

V podjetju so lani zaposlili 15 ljudi in jih konec leta skupaj zaposlovali 165. Nadomestili so predvsem t. i. naravni odliv. Število zaposlenih v Beti naj bi ob koncu leta doseglo 170, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

Beti, ena vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, po podatkih družbe več kot devet desetin svojih izdelkov proda na tujih trgih, predvsem v ZDA, EU, Rusiji, Belorusiji in Izraelu. Pri svojem programu preje sicer beleži rast, program pletiv pa so leta 2013 zaradi nerentabilnosti opustili.

V okviru družbe Beti deluje le še proizvodnja preje, vse druge programe in proizvodnjo so ukinili.

