Dolina potoka Močnika (p)oživljena

30.11.2018 | 09:10

Zbrane je pozdravila ravnateljica osnovne šole Artiče Vesna Bogovič. (Foto: M. L.)

V pogovoru učencev z Milanom Jazbecem so obudili veliko spominov. (Foto: M. L.)

V šolski knjižnici. (Foto: B. B.)

Šolarji so tudi glasbeniki. (Foto: M. L.)

Artiče - V osnovni šoli Artiče so včeraj predstavili knjigo Milana Jazbeca Pohanca: podobe iz doline potoka Močnika, ki je izšla v počastitev 770. obletnice prve omembe vasi Pohanca. To je že druga knjiga o Pohanci, v prvi knjigi je osrednji del pripravila etnologinja Ivanka Počkar. V prvem delu knjiga predstavlja Pohančane, ki so že dočakali osemdeset let ali pa so blizu tej številki. V drugem delu knjiga prinaša zapise o dolini potoka Močnika, kamor spadajo tudi mlini. Tu je tudi zapis o gasilskem društvu Spodnja Pohanca. Marsikoga bo zanimal tudi izsek iz izgnanskega dnevnika Poldeta Bogoviča.

Knjigo bogatijo kopije nekaterih dokumentov ter številne fotografije rastlin in živali ter stavbne dediščine v dolini potoka Močnika. Avtor fotografij v knjigi je razen dveh Branko Brečko.

O vsebine in nastajanju knjige in o mestu knjige v človekovem življenju so se z Milanom Jazbecem pogovarjali učenci osnovne šole Artiče. Šolarji so tudi nastopili v priložnostnem sporedu. »Na osnovni šoli smo ponosni, da se Milan vedno znova vrača v Artiče v svojo osnovno šolo. Šola je že pred leti uredila knjižno polico Milana Jazbeca in tam je že sedemintrideset knjig,« je v pozdravnem nagovoru rekla ravnateljica Vesna Bogovič. »Če ne bi bilo te šole, tudi jaz ne bi bil tak, kot sem. Mladostnik mora dobiti podporo z dveh strani, od staršev in od šole,« je med drugim dejal Milan Jazbec, ki se je z učenci pogovarjal preprosto in sproščeno, tudi v njim bližnjem jeziku, a znanstveno natančno.

Izidu knjige so domačini izrazili pohvalo s številnim obiskom dogodka.

M. L.

Galerija