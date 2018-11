Z gasilci, policijo in reševalci do preminulega

30.11.2018 | 07:00

Včeraj ob 17.46 uri so v Ulici 21. oktobra v Črnomlju v večstanovanjskem objektu gasilci PGD Črnomelj ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. V stanovanju so našli preminulo osebo.

Drevo na cesti

Davi ob 4.36 se je na cesto Podgračeno-Ribnica, občina Brežice, podrlo drevo, ki je onemogočalo promet. Drevo je razžagal in odstranil dežurni pri cestnem podjetju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI SEMIČU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA;

- od 9.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu PEKEL VETERINARSKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Taborniški dom izvod Hrovat med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Janeževe gorice med 8. in 13. uro.

M. K.