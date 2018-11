Dedek, babica, zaigraj in zapoje!

30.11.2018 | 10:25

Skupina dedkov in babic ob harmonikarski spremljavi Jožeta Gotliba je navdušila.

Bela Cerkev - V Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi je pred dnevi potekala prijetna prireditev z naslovom Dedek, babica, zaigraj in zapoj!, ki so jo pripravili kar dedki in babice ter njihovi vnuki skupaj, seveda iz šmarješke doline. S takšnimi skupnimi druženji, ki jih imajo že nekaj let, skušajo gojiti medgeneracijsko sodelovanje, da starejši prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlade, bodoče generacije.

Jože Gotlib, Martina Hribar in vnukinja Maja

Zbrane je pozdravila predsednica KO DU Bela Cerkev Metka Kovačič, sledili pa so zanimivi pevski nastopi: pevske skupine dedkov in babic ob spremljavi harmonikarja Jožeta Gotliba, zraven pa so zaplesali vnuki Eliza Dežman, Živa Gorenc, Eva in Maj Pavlin. Elizabeta Vrščaj se je odločila za deklamacijo Stara jablana. Nia Dežman in Sara Gorenc sta za plesne vložke poskrbeli čez celotno prireditev. Martina Hribar z vnukinjo Majo ter Peter Vrščaj so prepevali stare slovenske pesmi, ki so jih babice in dedki nekoč. Anica Brulc je z deklamacijo povedala, kako se babice in dedki danes starajo.

Babica in vnukinja sta nastopili skupaj - Vesna Durič in Ela Durič Štrucl.

Da se znajo odrasli tudi zabavati in smejati, so s humorističnim vložkom, v katerem so menjavali gume, poskrbeli Sandi in Drago Durič ter Metka Kovačič, v drugem skeču Ordinacija se sta se jim pridružila še Peter Vrščaj in Anica Brulc. Kovačičeva se je predstavila tudi kot pianistka. Kot pevski solisti so se izkazali Peter Vrščaj, pa Vesna Durič in vnukinja Ela Durič Štrucl.

Ob koncu prireditve, na kateri je bila tudi županja Bernardka Krnc, so vsi nastopajoči skupaj zapeli legendarno Slakovo V dolini tihi, prijetno druženje pa se je nadaljevalo ob pogostitvi, ki so jo pripravile babice, spretne gospodinje. Takšna prireditev v Beli Cerkvi postaja tradicionalna in prav je tako.

L. Markelj, foto: J. Petrovič

