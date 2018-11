Naziv Planetu Zemlja prijazna občina tudi Šmarješkim Toplicam

30.11.2018 | 12:50

V imenu občine Šmarješke Toplice je priznanje prevzela Mateja Kotnik iz občinske uprave. (Foto: FB Društva Planet Zemlja)

Ljubljana - Predstavniki društva Planet Zemlja in strokovnih institucij, ki sodelujejo pri vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina, so včeraj na Gospodarskem razstavišču podelili priznanja in nazive Planetu Zemlja prijaznim občinam 2018. Priznanja za uspešno upravljanje okoljskih področij je prejelo 12 občin, nazive Planetu Zemlja prijazna občina pa so si letos zaslužile Dobrna med občinami z manj kot 3.000 prebivalci, Šmarješke Toplice med občinami nad 3.000 prebivalci, Žalec med občinami nad 10.000 prebivalci in Ljubljana med mestnimi občinami, so sporočili iz omenjenega društva.

V obrazložitvi za šmarješko občino so zapisali: »V društvu Planet Zemlja smo zelo veseli vsakič, ko ugotavljamo kakovostni preskok pri upravljanju okoljskih tem. V letošnjem natečaju je največjega gotovo storila občina Šmarješke Toplice, zato prejema naziv Planetu Zemlja prijazna občina popolnoma zasluženo. Kljub temu, da po številu prebivalcev med manjše slovenske občine, je v končni oceni presegla 1000 točk od 1200 možnih in se tako pridružila elitnemu klubu občin natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Največ prostora za napredek ostaja na področjih upravljanja gozdov in lokalne samooskrbe.«

Kot so zapisali, so društvu z rezultati natečaja zelo zadovoljni, saj se bistveno zvišuje raven kakovostnih odgovorov občin na vprašalnike, ki jih izpolnjujejo preko poletja. Kar 12 občin je tako preseglo 1000 od 1200 možnih točk, kar kaže, da te občine namenjajo okoljskim tematikam in področjem zelo veliko pozornosti.

Glede na analizo rezultatov prejšnjih let, se je društvo odločilo nekoliko spremeniti pogoje vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Še vedno bo ocenjevalo 12 področij delovanja, občine pa bodo namesto po številu prebivalcev, razvrščene v razrede po višini občinskega proračuna.

Natečaj Planetu Zemlja prijazna občina sicer poteka od leta 2010.

Dodano ob 13.20:

Priznanje društva Planet Zemlja za svoje delo v smeri zagotavljanja kakovostnega in zdravega okolja pa je prejela Občina Krško. Na včerajšnji osrednji prireditvi ga je prevzel župan občine Krško mag. Miran Stanko.

M. Ž.