Dobrodelni bazar Lions in Rotary kluba posvečen zdravju

30.11.2018 | 16:30

Novo mesto - Lions klub Novo mesto skupaj z novomeškim Rotary klubom tudi letos tako kot vsako leto pripravlja dobrodelni bazar v nakupovalnem centru Qlandija. Ta bo jutri, 1. decembra, tokrat pa bo namenjen največji vrednoti - zdravju.

Kluba že vrsto let, tudi s skupnimi akcijami, delujeta in pomagata pomoči potrebnim, ena od njih je tudi jutrišnja akcija Dan za zdravje. Na dobrodelnem dogodku bodo obiskovalcem predstavili pomen skrbi za zdravje, organizirali merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter prikaz pravilno uporabo AED defibrilatorjev ob 10., 13. in 17. uri.

Kot so sporočili iz Lions kluba, bodo izkupiček dobrodelnega dogodka in zbranih sredstev donatorjev v celoti namenili za pomoč dijakom in študentu iz socialno in materialno ogroženih družin, in sicer: osmim dijakov, ki ne zmorejo plačila za udeležbo na projektnem tednu; dijaku, ki ne zmore plačila kompleta orodij za praktični pouk; dijaku, ki potrebuje pomoč za rehabilitacijo po zdravljenju odvisnosti; petnajstim dijakom, ki potrebujejo finančno pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, in študentu, ki za svoj študij informatike potrebuje zmogljiv računalnik s posebno konfiguracijo, ki pa si ga zaradi izjemno slabega finančnega stanja družine sam ne zmore priskrbeti.

»Prireditelji dogodka bomo veseli vašega sodelovanja, saj bodo mladi tudi zaradi vaše pomoči lažje prišli do potrebne izobrazbe ter tako zrasli v odgovorne in poštene odrasle. Dobro je tisto, kar združuje in se odrazi v dobrih dejanjih,« so še dodali.

M. Ž.