Danes se začenja že 13. Teden teatra v Toplicah

30.11.2018 | 14:00

Topliški KUD Vesel teater je lani na tednu teatra premirno uprizoril igro Poštna prevara, novo pa tokrat načrtujejo spomladi. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Topliški KUD Vesel teater vsako leto pripravi več kulturnih dogodkov v domačem kraju pa tudi širše, konec novembra oz. začetek decembra pa je že tradicionalno rezerviran za Teden teatra v Toplicah, s katerim želijo ljudem še bolj približati amatersko gledališče.

Tako bodo danes ob 18. uri člani društva pripravili brezplačno otroško predstavo Bobek in barčica, jutri bodo oder zavzeli člani KUD Primož Trubar iz Velikih Lašč, ki se bodo predstavili s satirično igro Martin Krpan po motivih istoimenske povesti Frana Levstika, v nedeljo pa gledališka skupina KD Loški oder iz Škofje Loke z igro Goli pianist ali mala nočna muzika, s katero so se uvrstili na letošnje Linhartovo srečanje najboljših slovenskih ljubiteljskih gledaliških skupin. Kot je povedala Vanja Lukšič, je ena novost letošnjega Tedna teatra v Toplicah – da sobotna vstopnica velja tudi za nedeljsko predstavo.

Topliški ljubiteljski gledališčniki se letos ne bodo predstavili z novo igro, čeprav bi si številni to želeli. Lani so na Tednu teatra premierno uprizorili komedijo Poštna prevara, ki jo je avtor in režiser Rok Sanda napisal posebej zanje, in navdušili občinstvo. Poleti so na regijskem srečanju ljubiteljskih gledaliških skupin v Straži zanjo prejeli priznanje. Spomladi načrtujejo novo igro in znova si želijo, da bi jo napisal Sanda.

R. N.