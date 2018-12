20 ustvarjalnih let Knjižnice Ivančna Gorica

30.11.2018 | 18:25

Druženje ob Cankarjevih pesmih in pismih s knjižničarji: Petro Volkar, Marušo Pušnik, Anito Globokar, Romanom Rozino in Ksenijo Medved

Nejc Bavdek na kitari in solo pevec Žiga Jože Štrus

Ivančna Gorica - Letos knjižnica Ivančna Gorica, ki deluje kot enota Mestne knjižnice Grosuplje, praznuje 20 let delovanja. Ta jubilej pa tudi dan splošnih knjižnic in Cankarjevo leto so zaznamovali z več dogodki, prejšnji teden tudi s prebiranjem ljubezenskih pesmi Ivana Cankarja iz zbirke Erotika, in pisem, ki jih je pisatelj pisal svojim ženskam.

»Od začetka novembra 1998, ko je v Ivančni Gorici potekalo slavnostno odprtje splošne knjižnice, nas je obiskalo skoraj milijon ljudi, izposodili so si več kot štiri milijone knjig. Ponujamo 80.000 enot gradiva, tudi v elektronski obliki, baze podatkov ipd. Našo knjižnico je obiskal že vsak drugi občan, članstvo pa je nad slovenskim povprečjem,« je povedala vodja knjižnice Ksenija Medved in dodala, da so izvedli dve širitvi, zelo se veselijo tudi nove knjižnice, ki naj bi v prihodnosti prostor dobila v novem kulturno-upravnem centru v Ivančni Gorici.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

Tekst in foto: J. Ambrožič

