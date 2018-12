Glasbena pravljica očarala gledalce

30.11.2018 | 15:00

Prišla je vila (Foto: arhiv GŠ Brežice)

Pravljični junaki so se vrstili na odru. (Foto: arhiv GŠ Brežice)

Povabilo v pravljico

Brežice - Glasbena šola Brežice, ki svojo dejavnost predstavlja dokaj pogosto z nastopi učencev in njihovih učiteljev, je nedavno ponudila občinstvu še svojo glasbeno-scensko produkcijo.

V nabito polni dvorani Doma kulture Brežice je tako predstavila glasbeno pravljico po motivih Disneyjevih risank Ko utrinek zažari. »Po izvirnem scenariju in v režiji profesorice petja Mihaele Komočar Gorše, so nastopili učenci petja in zapeli najbolj znane melodije iz Disneyjevih risank.

Zgodba govori o deklici, ki še nikoli ni sanjala, a ker so ta večer na nebu sijale posebne zvezde, ki imajo moč, da pridnim otrokom izpolnijo vse želje, je na obisk prišla prav posebna vila, ki je deklico odpeljala v čarobni svet pravljic, kjer je spoznala vse svoje najljubše junake - palčke iz Sneguljčice, Belle in Lumierja iz risanke Lepotica in zver, Aladina in Jasmino, raka Sebastjana iz Male morske deklice, Elso in Olafa iz Sneženega kraljestva ter druge,« so sporočili iz glasbene šole.

Mentorici petja prof. Marjetka Podgoršek Horžen in Mihaela Komočar Gorše sta po strokovnih ocenah in mnenju občinstva odlično pripravili svoje učence, ki so ob petju osvojili tudi znanje gibanja na odru v kostumih. Nastopili so: Neli Škofca, Špela Vegelj, Jure Juratovac, Domen Krkovič, Uroš Piltaver, Krištof Strnad, Marko Škofca, Rok Švajger, Matej Žerjav, Vanja Švajger, Julija Laznik, Nastja Galič, Sara Iljaž, Nina Šulc, Simona Zupančič, Tilen Abram, Milena Kunej, Tanita Lipar in Tjaša Tomše. Na klavirju jih je spremljala prof. Pierina Cavaliere Mršić. Kot asistent režije in prevajalec besedil je sodeloval tudi nekdanji učenec brežiške glasbene šole Tilen Abram.

Za predstavo so oder scensko spremenili v velikansko knjigo, ki so ji nastopajoči kar trikrat obrnili strani in s tem ustvarili novo podobo odra. Naslikala jo je Jana Rožman, sestavil pa Andrej Budič. Za luč in efekte je poskrbel Jernej Agrež za ozvočenje pa Bojan Petelinc. Uvodni avizo je posnel Aljaž Bastič, na marimbo pa je zaigral prof. Goran Gorše.

Po premieri so sledile še štiri ponovitve za otroke šol in vrtcev brežiške občine.

Občinsko je nastopajoče pozdravilo z močnim aplavzom, kar očitno kaže na željo, da bi Glasbena šola Brežice pripravila podobne dogodke tudi v prihodnje.

M. L., foto: arhiv GŠ Brežice

