Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva tudi v Adrii Mobil

30.11.2018 | 20:00

Mladi in njihovi starši na obisku (Foto: Adria Mobil)

Novo mesto - V okviru projekta Gospodarske zbornice Slovenije Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše, ki je včeraj popoldne potekal v 140 podjetjih po vsej Sloveniji, je nekaj več kot ducat osnovnošolcev, dijakov in njihovih staršev obiskalo tudi družbo Adria Mobil, so sporočili iz novomeškega podjetja. Pozdravila sta jih izvršna direktorica sektorja Kadri in organizacija Mojca Novak ter direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš.

Družbo ter poklice in vajeništvo v Adrii Mobil sta jim predstavila strokovna sodelavca omenjenega sektorja Branka Dajčman in Alojz Gorše. Družba Adria Mobil trenutno zaposluje preko tisoč ljudi, od tega jih je 700 v neposredni proizvodnji in proizvodni režiji, kjer se je v zadnjih nekaj letih tudi zaposlilo precej novih kadrov zlasti lesne, strojne in elektro smeri oziroma kadri ostalih tehniških poklicev.

»V Adrii Mobil so na novo vpeljani tudi programi vajeništva, v tem šolskem letu za programa mizar in strojni mehanik. Programa se izvajata v sodelovanju s Šolskim centrom Novo mesto, ki opravlja teoretični del pouka, praktični del pa se nato opravi neposredno v Adriini proizvodnji. Ob tem je velik poudarek tudi na izobraževanju ob delu, saj je v panogi karavaninga, kamor sodi Adriina proizvodnja vozil za prosti čas, nenehen razvoj praktično stalnica, ki zahteva tudi kontinuirano izobraževanje in izpopolnjevanje za zaposlene v proizvodnji,« so v podjetju zapisali v sporočilu za javnost.

Obisk so mladi in njihovi starši sklenili z ogledom proizvodnje.

M. Ž.