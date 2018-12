Prvi posredovalci pomagali reševalcem

30.11.2018 | 19:00

Foto: Arhiv DL

Dopoldne ob 9.21 so v Dobrniču prvi posredovalci iz skupine AED Dobrnič pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje pri oskrbi obolele osebe.

S tehničnim posegom odprli vrata

Dobro uro kasneje pa so gasilci PGD Brežice na Ulici Stanka Škalerja v Brežicah s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, omogočili dostop reševalcem NMP Brežice do onemogle osebe in jim pomagali pri prenosu. Reševalci so onemoglo osebo odpeljali v Urgentni center Brežice.

Gasilci PGE Krško pa so ob 15.18 na Šolski ulici v Brežicah s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

M. Ž.