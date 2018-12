S splava so ga rešili gasilci

2.12.2018 | 18:40

Novo mesto - Danes ob 16.23 je pod Šmihelskim mostom v Novem mestu občan obtičal na splavu na reki Krki. Gasilci GRC Novo mesto so ga z uporabo čolna rešili ter nepoškodovanega prepeljali na obrežje.

Ob 10.12 je pri pokopališču na Šmihelski cesti v Novem mestu gorela vsebina komunalnega zabojnika. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ogenj pogasili in preventivno pregledali okolico.