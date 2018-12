V Šmarjeških Toplicah štejejo znova in znova

2.12.2018 | 22:10

Kdo od njiju bo županoval naslednja štiri leta?

Šmarješke Toplice - Medtem ko je v vseh ostalih občinah, kjer so župane izbirali v drugem krogu, že vse odločeno, saj je prešteto že najmanj 99 odstotkov glasov, pa kot kaže ime kandidata, ki bo naslednja štiri leta vodil občino Šmarješke Toplice, še ni znano. Po neuradnih informacijah naj bi Marjana Hribarja in Bernardko Krnc ločila le dva glasa, zato so večkrat ponovili štetje, o končnem izidu pa naj bi odločili dve glasovnici, ki naj bi prišli po pošti.

Na uradni strani lokalnih volitev je trenutno unešen izid po 67,78 preštetih glasovih, po katerih je imela Bernardka Krnc 54,69 odstotkov glasov.

Izid drugega kroga volitev po vsej verjetnosti danes še ne bo znan.