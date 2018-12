Odsev zlata Albine Sonje Štraus

3.12.2018 | 10:00

Odsev zlata je četrta knjiga Albine Sonje Štraus.

Semič - KUD Jožeta Mihelčiča Semič in Krajevna knjižnica Semič sta na predvečer Tega veselega dneva kulture včeraj zvečer pripravila predstavitev knjige z naslovom Odsev zlata Albine Sonje Štraus. Gre za njeno četrto knjigo, ki jo je izdala v samozaložbi, posvečena pa je zlati poroki, ki sta jo z možem Milanom praznovala v lanskem letu.

V knjigi prevladuje poezija, avtorica pa je dodala še prozo in šale, ki jih je slišala od znancev. Kot je v spremni besedi zapisala Ana Snoj, ki je knjigo tudi lektorirala, je »za Sonjino pisanje značilno pristno doživetje in preprosto izražanje, razumljivo bralcu. Pisanje je zanjo oaza intimnih doživetij in sproščujoče dejanje. Zapisana je življenju, nič, kar človek doživlja, ji ni tuje«. Snojeva je še dodala, da knjiga sporoča, da vse težave lažje premagujemo z nasmehom in humorjem.

Knjigo so na prireditvi prebirali Alenka Snoj, Marjeta Lipar, Nevenka Makovec Dragovan in avtoričin vnuk Sebastjan Štraus, večer pa je popestrila Tanja Simonič s prijatelji, ki so zaigrali na diatonične harmonike.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

