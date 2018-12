FOTO: V Šentjerneju kar šest potic z vsemi možnimi točkami

3.12.2018 | 08:00

Najboljših šest z županom Radkom Luzarjem, Ireno Ule in Mihaelo Blatnik.

Šentjernej - V Šentjerneju je konec tedna spet dišalo po poticah. Društvo kmetic Šentjernej je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in KGZ Novo mesto v Kulturnem centru Primoža Trubarja organiziralo 5. regijsko ocenjevanje in razstavo potic.

Odziv je bil dober, saj so v oceno prejeli kar 67 vzorcev potic v štirih kategorijah, šlo je za potice iz kvašenega testa iz različnih krušnih in ostalih žit ter z različnimi nadevi.

Betka Vrščaj

Kot je povedala predsednica dveh tričlanskih strokovnih komisij Betka Vrščaj, so okušali slane potice (ocvirkove in s čemažem), potice iz ajdove in pirine moke, orehove potice - teh je bilo največ, ter ostale sladke potice: kokosove, pehtranove, korenčkove, skutine, potico prijateljstva itd. Ena potica je bila pripravljena s posebno tehniko - nehajana, hladna in s kislim testom. Večina potic je bila spečenih v tradicionalni okrogli obliki. Kriteriji ocenjevanja so že znani: od videza do oblike, pa vonja in okusa skorjice in sredice itd.

Lepe, a tudi slastne potice. Obiskovalci so se na koncu lahko posladkali z njimi.

Nobene zahvale!

»Pohvala gre vsem sodelujočim, ki ste se potrudili. Kvaliteta res iz leta v leto raste in tudi letošnji rezultati to dokazujejo,« je dejala Vrščajeva. Tokrat prvič sploh ni bilo zahval, podelili pa so 6 bronastih, 31 srebrnih in 30 zlatih priznanj. Od slednjih je kar šest potic prejelo vseh 38 možnih točk - vse so bile orehove, le ena kokosova.

Nastopil je Gorjanski spev.

Spodobi se, da povemo imena pridnih gospodinj, ki so jih pripravile: Alenka Avsec iz Šmarjeških Toplic, Štefka Praznik in Olga Drab iz Žužemberka ter tri članice Društva kmetic Šentjernej: Jožica Vodopivec, Milena Žagar in Rozalija Zupančič.

»Domača potica je najboljša potica. Ponosni bodimo na našo kulinarično dediščino - potica je nekaj posebnega, le Slovenci jo imamo zaščiteno kot tradicionalno slovensko jed,« je poudarila Vrščajeva in podala tudi nekaj priporočil za peko potic za naprej.

Priložnost za dodatni zaslužek

S spodbudnimi besedami je zbrane na zaključni prireditvi nagovorila tudi svetovalka na KGZ Novo mesto Cvetka Lavrič in spomnila, da je peka potic, peciv in kruha lahko tudi dobra možnost za dodaten zaslužek za gospodinjo, ki si doma na kmetiji lahko ustvari svoje delovno mesto. Gospodinje je povabila na zimska izobraževanja, ki jih pripravljajo na zavodu.

Rozi iz Šentvida je nasmejala občinstvo.

Predsednica Društva kmetic Slovenije Irena Ule je pripomnila, da je to prireditev, ki pokaže, kaj zmore naše podeželje. »Potica je simbol slovenstva, prav je, da jo prenašamo iz roda v rod. Naj domače potice krasijo naše mize ne le za praznike!« je dejala.

Župan Radko Luzar pa je zbranim povedal, da je zelo ponosen, da potica združuje Šentjernejčane, in da so potice vsako leto boljše. Kasneje je tudi sam na že tradicionalni licitaciji za sto evrov kupil eno od šestih najboljših ter tako finančno pomagal zelo aktivnemu društvu v občini pri organizaciji razstave in ocenjevanja.

Mihaela Blatnik

Vseh šest so ob koncu prireditve prodali za 240 evrov, je povedala predsednica Društva kmetic Šentjernej Mihaela Blatnik, ki je več kot zadovoljna, da je dogodek uspel, da so potice prišle iz vseh koncev Slovenije (največ iz šentjernejske doline, pa seveda tudi iz Novega mesta, Šmarjeških Toplic, Žužemberka, Škofljice, Ljubljane, Kočevja…), pa da je med pekači vse več deklet in tudi moških. Letos so potice poslali štirje moški.

Prireditev, ki jo je vodila Patricija Luštek, so popestrili pevci Gorjanskega speva, mladi harmonikar Jan Žagar, Patricija Luštek na flavti, ter nepogrešljiva Rozi iz Šentvida. V skeču, v katerem se je obregnila ob aktualne volitve, je od srca nasmejala vse zbrane in zaupala, da bo kandidirala za novo predsednico šentjernejskega društva kmetic. Sedanja predsednica Mihaela ni imela prav nič proti…

Besedilo in foto: L. Markelj

Video: Miran Klevišar

