V občini Šmarješke Toplice župan ali županja?

3.12.2018 | 08:40

Marjan Hribar in Bernardka Krnc, oba nasmejana v predvolilni tekmi. Kdo se bo smejal na koncu? (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - V Šmarjeških Toplicah po sinočnjih županskih volitvah še vedno ni znano, kdo bo vodil občino prihodnja štiri leta.

Tehtnica se za zdaj nagiba v prid Marjana Hribarja (Gašper Gregorčič in skupina volivcev), ki po za zdaj še vedno neuradnih podatkih državne volilne komisije vodi pred svojo protikandidatko Bernardko Krnc (Bernardka Krnc in skupina volivcev) za dva glasova. Prejel je 50,05 odstotka glasov (1.016 glasov), zdajšnja županja Krnčeva pa 49,95 odstotkov (1.014). Krnčeva naj bi torej prejela dva glasova manj.

A tekma še ni odločena, saj naj bi menda opoldne prešteli še dve glasovnici, ki sta prispeli po pošti.

Sinoči je dolgo časa kazalo, da bo zmago slavila zdajšnja županja Krnčeva, a jo je ob zaključku preštevanja glasov prehitel Hribar. Preštevanje glasovnic so prav zaradi tesnega izida že včeraj večkrat ponovili.

Po poročanju radia se pojavljajo tudi neuradne govorice, da naj bi v imenu opravilno nesposobnih glasovali drugi, kar pomeni, da bi se vse skupaj utegnilo še precej zaplesti.

Razlika med Hribarjem in Krnčevo je bila sicer tesna že v prvem krogu, saj je dobil le 26 glasov več od nje.

Volilna udeležba je bila v občini Šmarješke Toplice včeraj znova zelo visoka: kar 75,88-odstotna (v prvem krogu 71,11), kar je veliko več od slovenskega povprečja - to pove, da so občani volitve vzeli zares in jim ni vseeno, kdo bo vodil njihovo lokalno skupnost.

O razpletu dogajanja bomo še poročali.

