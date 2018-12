Kreslin: »Če bodo še dobre pesmi, bomo naredili še kakšno ploščo«

3.12.2018 | 11:05

Miran Zupanič, Lojze Bojanc in Vlado Kreslin.

Novo mesto - Sinoči je bila v Cineplexx-u na ogled premierna projekcija celovečernega dokumentarnega filma z naslovom Poj mi pesem, ki prikazuje umetniški razvoj Vlada Kreslina, priznanega in priljubljenega slovenskega kantavtorja in folk rock glasbenika, ki je na glasbeni sceni že dobra štiri desetletja.

Kreslin ima tudi na Dolenjskem veliko zvestih poslušalcev. Mnogi so se z njim radi fotografirali.

Kdo ne pozna njegovih znanih skladb, ko so: Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti itd., ki so pravzaprav že ponarodele in jih Slovenci radi prepevajo na druženjih. Kot pravijo, ima Kreslin pri svoji publiki kultni status, »ki ni posledica samopromocijskih strategij, ampak rezultat osebne karizme in sugestivnega glasbenega izraza. Ta temelji na prepletu tradicionalne panonske melodičnosti, rockovskega uporništva in izvirne pesniško-glasbene govorice.«

Dokumentarec Poj mi pesem ponuja uvid v ključne faze Kreslinove rasti k avtentičnemu umetniškemu izrazu ter obenem vzpostavlja obrise kulturnega konteksta znotraj katerega deluje že več kot štirideset let. Je film o glasbi in tistih, ki jo imajo radi.

Miran Zupanič, scenarist in režiser filma (na levi) v pogovoru z Lojzetom Bojancem.

»Vlado Kreslin in publika si zaslužita dober film,« je na posebni projekciji filma dejal scenarist in producent filma Miran Zupanič, ki je v pogovoru z Lojzetom Bojancem povedal še marsikaj zanimivega o pripravah in snemanju dobro uro in pol dolgega filma. Zupanič meni, da sta glasbeni dar in iskrenost, s katero Kreslin nagovarja poslušalce, ključni, da pritegne tako raznoliko publiko, od mladih do starih. Film, v katerem je seveda veliko glasbe, pa tudi spominov in anekdot, ki jih poleg Kreslina pripovedujejo zanimivi sogovorniki, so snemali tri leta, najtežje pa je bilo potem goro materiala oklestiti na primerno dolžino za film.

Vlado Kreslin

Vlado Kreslin, ki je ob koncu pozdravil dolenjsko občinstvo, je pohvalil filmsko ekipo: »Zdaj sem že petkrat gledal ta film in zdi se mi kar fajn,« je dejal. Zaupal je, da se ga najbolj dotakne, ko v filmu gleda ljudi, ki jih ni več.

Kreslin morda pripravlja že kak nov projekt? »Če bodo nastale dobre pesmi, bomo naredili še kako ploščo, če ne, bomo pa še malo počakali,« je dejal dolenjskemu občinstvu ter obljubil prihodnje leto koncert v Novem mestu. Po koncu so zbrani še radi poklepetali s priljubljenim glasbenikom ter se z njim tudi slikali za spomin.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija