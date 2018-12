Sejem bil je živ, vsega je bilo več

3.12.2018 | 14:10

Tudi na komisijski prodaji rabljene smučarske opreme je bilo živahno, najbolj pa je šla v promet oprema za otroke. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeško Smučarsko društvo Krka Rog je konec minulega tedna v športni dvorani Marof pripravilo že štirideseti smučarski sejem. Obisk sejma je bil precej boljši kot minula leta, tudi nekaj več rabljene smučarske opreme je zamenjalo lastnike, več pa je bilo tokrat tudi razstavljavcev in trgovcev. Od nove opreme pa je bilo največ zanimanja za tisto, ki so jo prodajalci ponujali z nekoliko večjim popustom.

Na sejmu je novosti predstavil tudi smučarski center Gače, ki je dolenjskim smučarjem za izjemno ugodno ceno ponudil tudi sezonske smučarske vozovnice. Trenerji in učitelji društva so za najmlajše tudi tokrat pripravili tradicionalni veseli veleslalom, na katerem se je oba dneva pomerilo več kot sedemdeset nadobudnežev.

Sejemsko dogajanje so s svojim nastopom popestrile novomeške mažoretke in skupina Pet jazz polnoč, mlade tekmovalke in tekmovalec pa so pripravili tudi modno revijo Stare bunde (in smuči). Na sejem so posebej povabili staroste novomeškega smučanja, ki so bili povabila zelo veseli in so v pogovoru povedali marsikaj zanimivega iz pionirskih časov dolenjskega smučanja. Smučarsko društvo Krka Rog izkupiček sejma že ves čas namenja predvsem delu z mladimi smučarji.

I. Vidmar

Galerija