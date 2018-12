Sanacija šole v Podbočju - v drugo se je posrečilo

3.12.2018 | 15:30

Krški župan Miran Stanko je v.d. ravnateljice OŠ Podbočje Marjeti Škrbina Rozman simbolično predal ključe prenovljene šole. (Foto: B. B.)

Podbočje - V Podbočju so v petek slovesno obeležili zaključek energetske sanacije osnovne šole. Ta je stala 1,2 milijona evrov in je v prvi fazi obsegala prenovo telovadnice, v drugi pa še energetsko sanacijo preostalega dela šole in vrtca.

Kot je povedala v.d. ravnateljice OŠ Podbočje Marjeta Škrbina Rozman, so s prenovo telovadnice, ki ima zdaj akustičen strop, nova okna, fasado ter prezračevanje, začeli med lanskimi poletnimi počitnicami. Prvo fazo je spremljalo cel kup težav. »Dela niso potekala po planu. Telovadnico so učenci za ure športa lahko začeli uporabljati šele februarja, zaradi težav z izvajalci pa nekatera dela sploh niso bila končana,« je spomnila v.d. ravnateljice.

Zaradi neodzivnosti izvajalca, družbe AS Primus iz Cerknice, je občina Krško z njim prekinila pogodbo in za drugo fazo obnove izvedla nov razpis, na katerem je izbrala domače podjetje SL Inženiring. Tokrat je imela bolj srečno roko. Dela so se začela junija in so zajemala menjavo stavbnega pohištva in strehe, izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe in podstrešja, prenovo notranjih prostorov razredne stopnje in vrtca, vgradnjo prezračevalnih naprav in dodatne toplotne črpalke, zamenjavo svetil in še kaj. Kljub časovni stiski so bila dela opravljena pravočasno. »Avgusta je bila šola še veliko gradbišče. 1. septembra je bila sobota in smo vsi zaposleni smo v šolo prišli s krpami in metlami, da smo lahko v ponedeljek, na prvi šolski dan, normalno sprejeli učence,« je zadnje dni prenove opisala Škrbina Rozmanova, ki je vodenje šole prevzela letos februarja.

Občina Krško je za 1,24 milijona evrov vredno prenovo od kohezijskega sklada EU pridobila dobrih 300.000 evrov, k investiciji pa je nekaj več kot 400.000 evrov prispevala tudi država. Kot je v svojem govoru poudaril krški župan Miran Stanko, je občina s končano prenovo šole v Podbočju še za eno etapo bližje zaključku obsežnega cikla prenov vseh šol in vrtcev. V letu 2019 jo tako čaka druga faza obnove OŠ Koprivnica, pa tudi začetek gradnje novega vrtca na Senovem. Prihodnje leto bo občina predvidoma pridobila tudi gradbeno dovoljenje za podružnično šolo z vrtcem v Velikem Podlogu, v teku je gradnja doma na Zdolah, kjer bosta tudi dva oddelka vrtca, tečejo pa tudi aktivnosti umeščanja novega objekta za potrebe OŠ dr. Mihajla Rostoharja.

B. Blaić

Galerija