Prijeli roparja, ki je z nožem grozil prodajalki

3.12.2018 | 12:00

Črnomaljske policiste so v soboto poklicali na pomoč iz prodajalne v Črnomlju, kjer naj bi prišlo do ropa. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj, zbrali so obvestila in ugotovili, da naj bi zamaskirani storilec vstopil v prodajalno, v roki je držal nož in v angleškem jeziku od prodajalke zahteval, da mu izroči denar. Storilec je pobral denar in peš pobegnil. Na podlagi opisa roparja in smeri bega so policisti blokirali območje in 39-letnega moškega iz Črnomlja kmalu prijeli. Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ropa.

V prodajalni napadel varnostnika

Novomeške policiste so v soboto popoldne obvestili, da je v eni izmed prodajaln v Novem mestu neznanec napadel varnostnika, ga poškodoval in pobegnil. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi varnostnik opazil otroka, ki je iz prodajalne nameraval odtujiti artikel. Ko je otroka na ravnanje opozoril, ga je napadel neznani moški, ga večkrat udaril in pobegnil. Varnostniku so lažje poškodbe oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa nadaljujejo s preiskavo za izsleditev osumljenca kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Tovornjakar z več kot dvema promiloma alkohola

V noči na nedeljo so policisti PPP Novo mesto preverjali psihofizično stanje voznikov na območju mejnega prehoda Obrežje. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so odredili preizkus vozniku tovornega vozila s priklopnikom iz Romunije. 43-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligramov alkohola (2,12 g/kg), zato so ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Danes ga bodo z obdolžilnim predlogom zaradi vožnje pod vplivom alkohola privedli pred pristojno sodišče.

Pijana zapeljala s ceste in trčila v drevo

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča v okolici Trebnjega. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročila 29-letna voznica, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Povzročiteljica, ki se je v nesreči huje poškodovala, med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,65 miligramov alkohola.

Skozi okno vlomil v hišo

V Dolenji stari vasi je v petek popoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in lastnika oškodoval za 2000 evrov.

Odnesel orodje

Med četrtkom in soboto je v Velikem Podljubnu neznanec vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odnesel električno ročno orodje. Škode je za okoli 1000 evrov.

Vlomili v pet počitniških hiš

V vinorodnem okolišu Otavnik so med 13. novembrom in soboto neznanci vlomil v pet počitniških hiš. Odnesli so motorne žage, kosilnico in ročno orodje. Škode je za okoli 3000 evrov.

Ob blagajno s pištolo in naboji

V Trebnjem je v nedeljo med 17. in 19. uro nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil kovinsko blagajno s pištolo in naboji.

Prijeli sprovajalca in tujca

Brežiški policisti so včeraj v Čatežu ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da voznik, državljan Francije, v vozilu prevaža državljana Sirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Tujci skriti v tovornjaku

Na mejni prehod Obrežje je v petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so našli pet tujcev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. Državljane Afganistana so predali hrvaškim varnostnim organom.

V soboto pa so policisti pri pregledu tovornega vozila makedonskih registrskih oznak s pomočjo senzorjev srčnega utripa v tovornem delu našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim policistom.

Prijeli 21 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Tribuče, Vukovci, Župelevec in Kostanjevica na Krki izsledili in prijeli 21 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci, ki so se izrekli za državljane Bangladeša, Iraka, Irana, Sirije, Maroka in Kitajske še niso zaključeni.

