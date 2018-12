Dve glasovnici po pošti izenačili rezultat. Bo o županu odločil žreb?

3.12.2018 | 13:00

Kdo bo sedel na županskem stolu v občini Šmarješke Toplice? (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Točno ob 12. uri so na sedežu Občinske volilne komisije (OVK) v občini Šmarješke Toplice odprli še dve prispeli kuverti po pošti, ki sta spremenili rezultat glasovanja včerajšnjih županskih volitev. Pri odpiranju kuvert so bili prisotni predstavniki obeh kandidatov.

Kot je povedal predsednik OVK mag. Fredi Bančov, je bila v vsaki kuverti pravilno vložena glasovnica s pripadajočo karto, volja volivcev pa je bila jasno izražena - dodatna glasova je prejela dosedanja županja mag. Bernardka Krnc in tako je rezultat včerajšnjih županskih volitev sedaj izenačen: Krnčeva in protikandidat mag. Marjan Hribar sta prejela po 1.016 glasov, kar pomeni vsak natanko polovico.

Bančov je povedal, da so rezultate takoj posredovali na Državno volilno komisijo.

»Zdaj sledijo nadaljnji postopki, ugotavljanjem prispelih ugovorov preko dneva na občinsko volilno komisijo, ta pa bo o njih odločila v zakonsko določenem roku, kar so štirje dnevi po koncu volitev. Če rezultat ne bo spremenjen in bosta oba županska kandidata ohranila enako število glasov, sledi žrebanje,« je povedal Bančov. O novem županu ali županji občine Šmarješke Toplice bo torej lahko odločal žreb, kar se v Sloveniji menda še ni zgodilo in bi bilo prvič.

Ugovore menda napovedujeta obe strani, kar bomo še preverili.

dodano ob 13.30

Kandidat za župana mag. Marjan Hribar je sporočil, da bodo v zakonskem roku, to je danes do polnoči, podali ugovor.

