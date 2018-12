FOTO: Bort Ross ogrel Novomeščane

3.12.2018 | 16:30

Bort Ross

Novo mesto - Gost novomeškega abonmaja Kulturnega centra Janeza Trdine je bil tokrat šentjernejski glasbenik Bort Ross, ki se je na odru Trdinove dvorane predstavil tako s skladbami svoje zadnje in naslednje, še neizdane plošče, kot tudi z gosti, s katerimi tudi avtorsko ali pa tudi kako drugače sodeluje in jih še posebej ceni - pevko Laro Poreber - Lamai, kitaristom in pevcem Cvetom Šalijem, pevcem, nečakom Jaka Kranjca, basista Emila Niranjana Jurečiča, skupino DMP, ki je njega povabila na svoj koncert ob petindvajsetletnici, pa jim je tako vrnil povabilo, in profesorja Tomaža Zorka.

V Bortovi spremljevalni skupini so bili Primož Moškon - Vrač, s katerim nastopata skupaj s pevko Lamai pod imenom Why Why, bobnar Jaka Darovec, basist Matic Franko - Tico, kitarist Borut Perše - Hefe (Jardier) in klaviaturist Dejan Slak - Slejk (Jardier, Dubzilla, Kill Kenny, 3D prasci, Moveknowledgement, Samosvjetlo, Klemen Klemen, Luto … ).

I. Vidmar

