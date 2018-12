Gasilca gorivo sprala s ceste

Danes zjutraj ob 8.03 je bilo na Levičnikovi cesti in delu Belokranjske ceste v Novem mestu razlito pogonsko gorivo. Gasilca GRC Novo mesto sta oprala cestišča v dolžini treh kilometrov. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za čiščenje in posipanje madežev z vpojnim sredstvom in postavitev opozorilne prometne signalizacije.

Po pomoti se je zaklenil v hišo

Danes zjutraj ob 5.40 se je v naselju Hom v občini Šentrupert občan po pomoti zaklenil v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Šentrupert so s tehničnim posegom odprli vrata.

Cesta bo zaprta nekaj dni

Kostak d.d. Krško obvešča o popolni interventni zapori ceste JP 692781 Odcep Romi, odsek LK 192041 Cesta 4. julija, od danes do 6. decembra zaradi del na cestišču. Obvoz ni predviden.

