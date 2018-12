Šentjernejski oktetovci zapeli celo v vojaških uniformah

3.12.2018 | 19:00

Pevci Šentjernejskega oketa z voditeljico prireditve Anito Petrič (v sredini).

Šentjernej - Šentjernejski oktet, ki sodi med najstarejše slovenske oktete, saj prepeva že 56 let, je konec tedna povabil na tradicionalni letni koncert. Kot je že običajno, je znova napolnil veliko dvorano Kulturnega centra Primoža Trubarja.

Koncert je bil po besedah voditeljice prireditve Anite Petrič nekaj posebnega - pester in slovesen. Prvi del programa so pevci posvetili 100-letnici konca prve svetovne vojne, zato so nastopili temu primerno oblečeni - v uniforme takratne vojske. Šentjernejčani so oktetu hvaležni, da so s pesmijo obudili spomin na 134 mladih domačinov, fantov, ki so bili žrtve krute vojne. Drugi del nastopa so pevci Šentjernejskega okteta so namenili spominu na glasbeno legendo, letos preminulega hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića.

Nastop mladih folkloristov

Oktetovci, ki jih vodi umetniški vodja Andrej Resnik, pa so koncert popestrili tudi z gosti. Nastopila je otroška folklorna skupina OŠ Šentjernej, ki jo vodi Maja Miklavž Sintič, in znova navdušila občinstvo. Predstavila so se tudi dekleta iz dekliške vokalne skupine Sentio iz Orehovice, ki prepevajo zlasti cerkvene in ljudske pesmi ter umetno glasbo. Poslanstvo skupine Sentio je tudi spodbujati mlade k petju.

Lep glasbeni večer so nastopajoči in zbrani v dvorani zaključili z druženjem ob kozarčku najboljšega cvička v dolini, šentjernejskega kralja cvička Jureta Grubarja, ter ob okušanju odličnih potic iz različnih koncev Slovenije. Ravno takrat je bila namreč v kulturnem hramu na ogled tudi razstava potic v organizaciji Društva kmetic Šentjernej.

L. Markelj, foto: A. P.

