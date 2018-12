Tudi nekaj zlata je ostalo doma

3.12.2018 | 21:45

Luka Bojanc (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Konec minulega tedna je Gimnastično društvo Novo mesto v športni dvorani Leona Štuklja pripravilo državno prvenstvo za vse kategorije. Največ so Novomeščani pričakovali od Luke Bojanca, ki letos nastopa za ljubljanski Narodni dom. Bil je prvi favorit tekmovanja v mnogoboju, kjer je bil sicer na dobri poti do cilja, a ni zdržal do konca.

Na posamičnih orodjih je osvojil zlato na bradlji in na krogih, na konju z ročaji je bil drugi, v preskoku je bil peti in na parterju osmi ter na zadnjem orodju, drogu, četrti, kar je zadostovalo za mnogobojski bron.

Se je pa z zmago v mnogoboju izkazal mladinec brežiškega Sokola Beno Kunst, ki je bil poleg tega najboljši tudi na bradlji, na krogih in preskoku, ter drugi na drogu, konju z ročaji in na parterju. Od telovadcev brežiškega Sokola sta nastopila še Boris Milošević, ki je bil v mnogoboju v obveznih vajah 5 (OV5) tretji, drugi na bradlji in na parterju, tretji na drogu in preskoku, četrti na konju z ročaji in šesti na krogih, in Dino Vehabović, ki je bil v obveznih v OV4 deveti v mnogoboju, na posameznih orodjih pa najvišje na osmem mestu na krogih.

Med dekleti je v stopenjskem sistemu na mednarodni stopnji od telovadk domačega kluba tekmovala le mladinka Lana Oberč, ki je osvojila četrto na bradlji in šesto mesto na gredi, njena nekdanja klubska tovarišica Neža Erpič, ki zdaj nastopa za ljubljansko Zeleno jamo, pa je bila med kadetinjami šesta v mnogoboju, tretja na vrtalici, četrta na bradlji, peta v preskoku, šesta na parterju in osma na gredi. Poleg tega je med mlajšimi deklicami nastopila tudi Črnomaljka Vita Prijanovič, nekdanja tekmovalka novomeškega društva, ki zdaj nastopa za Zeleno jamo. Zmagala je v mnogoboju, na gredi, in na parterju, bila druga na vrtalici in tretja na preskoku ter šesta na bradlji.

Na nižjih stopnjah pa so novomeške telovadke dosegle naslednje uvrstitve - 2. stopnja: ekipno tretje mesto; posamično: 3. Larisa Može, 7. Živa Tomažič in Tina Ovniček; 3. stopnja: 6. Meta Kapš; 4. stopnja: 9. Gaja Lalić, 10. Kaja Podboj; 5. stopnja: 2. ekipno; posamično: 5. Alina Brajer, 8. Gaja Klobučar, 9. Katarina Sadek; 6. stopnja: 7. Klara Šterk.

I. Vidmar

