Mojčin dedek Mraz bo obdaril 5000 otrok

4.12.2018 | 08:00

Silvester Polak, ki je dolenjski dedek Mraz že 36 let, in Marjeta Ferkolj Smolič

Letošnje darilo

Novo mesto - Na Dolenjskem bo letos že 49 leto zapored dedek Mraz Društva prijateljev mladine Mojca z bogatim darilom in programom razveselil 5000 predšolskih otrok. Prva darila, ki so jih pripravili, je na treh prireditvah v občini Škocjan v soboto že razdelil Miklavž in obdaril 264 otrok. Miklavž bo jutri, 5. decembra, ob 17. uri skupaj z novomeškim župam na Novem trgu prižgal tudi praznično osvetlitev, dedek Mraz pa bo svoj pohod po občinah začel prihodnji petek, 14. decembra.

Letošnje darilo, ki ga bodo otroci prejeli, bo v znamenju čebel, v njem pa bo samostoječa tabla, po kateri bodo lahko na eni strani pisali s flomastri in na drugi s kredami, dve knjižici Čebele ter Igrajmo se z besedami in čebelami, komplet za risanje s peresnico, svinčnikoma, radirko, ravnilom in tremi zvezki, kozarček medu, med so prispevali dolenjski čebelarji, in riževa čokolada. Poleg tega bodo otroci lahko uživali v predstavi čarodeja Tonija, ki bo v igrici Čebelar v različnih zabavnih situacijah predstavil čebelarsko opremo, pravila in modrosti čebelarjenja.

Kot je na novinarski konferenci povedala predsednica in vodja programov pri DPM Mojca Marjeta Ferkolj Smolič bodo letos pripravili 40 prireditev - 23 v Mestni občini Novo mesto, ostale pa v občinah Šentjernej, Žužemberk, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice in Mirna Peč, njihova karavana pa bo tokrat obiskala tudi otroke v občini Dolenjske Toplice. Decembrski dobri mož bo tradicionalno obiskal tudi male bolnike na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, od vseh pa se bo poslovil v soboto, 29. decembra, na Glavnem trgu.

Za plačilo daril in programa bodo v društvu morali zbrati okoli 115.000 evrov, eno darilo skupaj s predstavo stane 23 evrov. V Mojci so veseli, da donacije že prihajajo. »Že vsa leta je poslovanje in delo ekipe dedka Mraza zelo javno in transparentno, saj za vse donatorje in prostovoljce pripravimo poročilo o zbranem denarju,« so poudarili.

Letošnji 49. Veseli december je sicer ekipi DPM Mojca, kot je dejala njegova predsednica, predstavljal poseben izziv. Maja so se sporazumno razšli z Janezom Pavlinom, ki je obiske dedka Mraza na Dolenjskem prirejal desetletja, zagodla pa jim je še evropska uredba o varovanju osebnih podatkov. Glede na uredbo, ki društvu onemogoča pridobitev podatkov o otrocih iz uradnih evidenc, so nagovorili starše preko medijev, vrtcev, šol, za novomeško občino jih zbirajo preko društva, ostale občine pa podatke zbirajo same.

Veselega decembra brez zagnane ekipe in prostovoljcev, ki jim vsako leto priskočijo na pomoč, ne bi bilo, poudarjajo v novomeškem društvu. Del te edinstvene decembrske zgodbe v Sloveniji ste lahko tudi vi – v soboto bodo med 8. in 14. uro v skladišču št. 12 v Drgančevju pakirali 4800 daril in veseli bodo prav vsake pomoči. Če imate čas in voljo, jih pokličite ali jim pišite po elektronski pošti in se prijavite.

Urnik obiskov Miklavža in dedka Mraza si lahko pogledate v priponki.

Besedilo in fotografije: M. Ž.