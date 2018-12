Peč se je pregrela; potresni sunek blizu Ribnice

4.12.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.25 uri je na Planini pri Raki prišlo do pregrevanja peči v kurilnici stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Raka, ki so zavarovali kraj in opravili pregled z termovizijsko kamero. Do požara ni prišlo.

Ob 13.10 so po podatkih Agencije RS za okolje, Urad za seizmologijo, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic, zabeležili potres magnitude 2,3 v bližini Ribnice. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Ribnice, Ivančne Gorice in Grosuplja. Ocenjujejo da intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Težave z vodo ...

Ob 16.18 je prišlo na Kolodvorski cesti v Črnomlju do okvare vodovodnega omrežja in posledično do prekinitve oskrbe s pitno vodo na širšem območju mesta okvare. Delavci Komunale Črnomelj so napako odpravili do 19.00.

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Migolica in Migolska Gora v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja še vedno velja za vodovodni sistem Cirnik- Ravne.

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Brezje - Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

... danes pa z elektriko

Distribucijska enota Krško- nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Rakovnik danes med 8.45 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA na izvodu Ovniček, Planinc.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod Proti spomeniku;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2 in TP RAZBORE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Janeževe gorice med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 3 in Zakot 4 med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Orle med 8.30 in 14. uro.

M. K.